Nice – OM : le onze probable de De Zerbi

L’OM ouvre la 13e journée de Ligue 1 avec un déplacement délicat sur la pelouse de l’OGC Nice. Après une nouvelle trêve internationale, Roberto De Zerbi doit une fois encore composer avec un effectif réduit, marqué par plusieurs absences majeures. À cela s’ajoutent le retour tardif de certains internationaux et l’état de forme incertain de plusieurs cadres. Dans ce contexte, l’entraîneur marseillais pourrait opter pour un système en 3-4-3, plus sécurisant défensivement.

La défense est l’un des secteurs les plus impactés. Aux forfaits de longue durée de Traoré, Medina et Gouiri s’ajoutent ceux d’Aguerd, touché par une pubalgie, et de Murillo, rentré blessé de la sélection panaméenne. De Zerbi pourrait donc s’appuyer sur l’expérience de Benjamin Pavard, accompagné d’Egan-Riley et du revenant Balerdi, de retour à l’entraînement.

Sur les côtés, les retours de Timothy Weah et Emerson permettent au coach italien de retrouver un peu de densité. Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia, annoncé apte, devrait retrouver une place de titulaire aux côtés d’Arthur Vermeeren, alors que Højbjerg pourrait souffler après ses efforts en sélection.

En attaque, les choix sont limités. Mason Greenwood et Paixao devraient accompagner Aubameyang, même si Vaz reste une option si le Gabonais manque de fraîcheur.

Le onze probable en 3-4-3 :

Rulli — Pavard, Egan-Riley, Balerdi — Weah, Vermeeren, Kondogbia, Emerson — Greenwood, Aubameyang (ou Vaz), Paixao.

Pour Parier sur le match Sporting – OM rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.