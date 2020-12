Nîmes – OM (0-2) : Marseille maitrise encore son sujet à l’extérieur !

L’Olympique de Marseille s’impose 0-2 à Nîmes ce vendredi en ouverture de la 13e journée. Un match satisfaisant dans la maitrise et le résultat…

Nîmes 0 2 OM 57′ Benedetto 83′ Germain

Le MAtch

Les marseillais ont mis du rythme dès l’entame du match. Payet s’est distingué le premier d’une belle frappe du gauche après avoir éliminé deux défenseurs sur un crochet intérieur dans la surface. Reynet réalise un arrêt décisif ( 13′). L’OM joue haut avec de vraies intentions offensives. Le club marseillais domine mais se fait peur sur une coup franc de 20 mètres d’Eliasson heurtant la barre transversale (16′). Mandanda semblait battu.

Marseille pousse et Cuisance est tout proche d’ouvrir le score en reprenant de volée un bon centre de Payet (27′). Les deux équipes se séparent sur le score de 0-0 après une première période largement dominée par les hommes de Villas-Boas. Mi-temps…

Bonne première mi-temps de l’OM… sans but

Dès l’entame de la seconde période, Payet envoie un bon centre vers Benedetto qui est un poil court (46′). Grosse perte de balle plein axe, comme Sakai en première mi-temps, mais cette fois c’est Amavi, sans conséquence (48′). Sanson fixe et envoie un centre précis mais un peu mou sur la tête de Benedetto qui finit dans les gants de Reynet (49′). L’OM joue clairement vers l’avant mais il y a trop de déchet dans la dernière ou avant dernière passe…

Servi en profondeur par Alvaro, Benedetto contrôle et trompe Reynet d’un ballon piqué bien maitrisé (0-1 / 56′). L’OM se fait peur sur coup franc, Koné est trouvé dans la surface mais rate complétement sa tête (63′). Mené au score, Nîmes se livre plus et récupère la possession du ballon. Villas-Boas décide de procéder à un triple changement : Gueye remplace Cuisance, puis Thauvin remplace Thauvin (69′) et Germain qui rentre poste pour poste à la place de Benedetto (70′). Il passe du 4-3-2-1 au 4-4-2. Sur un contre, Cubas fait une faute sur Sanson et prend un second jaune, synonyme de carton rouge…

Accélération de Sanson qui centre pour Thauvin, contré, corner qui ne donne rien (80′). Belle combinaison entre Amavi et Kamara, la reprise de Sanson passe au dessus (82′)… Germain double la mise sur un bon service de Sanson (84′ / 0-2). L’OM assure encore une victoire à l’extérieur et pourra regarder tranquillement ses concurrent ce weekend…

LE BUT de Benedetto

57′ Nimes 0-1 Marsilya ⚽ Dario Benedetto Tüm golleri @goal433 hesabını takip ederek bulabilirsiniz. pic.twitter.com/9YYJMwUhp3 — Goal433 (@Goal4333) December 4, 2020

Le but du break de Germain

Le but du break de Germain sur un service parfait de Sanson. #NOOMpic.twitter.com/viS5YW75d4 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) December 4, 2020

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta Car Amavi

Rongier (Henrique 87 ») Kamara (Gueye 87′) Sanson

Cuisance (Gueye 68′) Payet (Thauvin 69′)

Benedetto (Germain 70′)