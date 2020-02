Nîmes – OM (2-3) // Les Notes de FCM : Benedetto tueur, Mandanda, Kamara solides… Payet nonchalant

L’Olympique de Marseille s’impose 2-3 à Nîmes grâce à un triplé de Dario Benedetto

Retour sur les prestations individuelles des marseillais avec les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 7.5/10

L’homme qui fait gagner des points malgré deux buts encaissés…

Le capitaine marseillais a encore été décisif vendredi soir. Ce dernier sort 4 grosses parades et permet surtout à son équipe de rester à 2-2 quand Nîmes poussait fort en seconde période (62′ et 64′) juste avant le 1-3. Il avait déjà effectué un bel arrêt sur l’ouverture du score du NO, mais sa défense n’était pas bien placé sur le second ballon. Le portier a été rassurant dans les airs, même s’il encaisse un but sur corner en fin de match. Sous la pression du pressing des locaux, il a souvent été obligé d’allongé son jeu au pied et a n’a réussi que 33% de ses passes. La belle saison de l’OM est aussi liée à ses performances de haut vol.

B. Sarr : 6/10

Toujours actif et offensif mais parfois étourdit…

Toujours aussi remuant dans son couloir, le latéral droit offre l’égalisation à Benedetto suite à un bon appel et une merveille de passe de Kamara. L’ancien messin est le joueur qui a le plus taclé dans ce match (7) et pour 100% de réussis. Il se fait éliminer sur le premier but et a parfois été un peu léger sur certains contrôles de balle. Il a frappé 3 fois au but mais n’a pas cadré une seule fois. Il a aussi gagné 2 duels aériens et a surtout été précis dans ses passes (83% de passes réussies). Un match solide qui mérite juste de gommer quelques petites erreurs à des endroits dangereux…

D.Caleta-Car : 7/10

Caleta-Car dégage une force impressionnante…

A l’image de ses contrôles poitrine sur les longs dégagements des Nîmois, il affiche une sacrée sérénité. Appliqué dans les duels (il a gagnés 5 duels aériens), il a réussi 76% de ses transmissions. Il a souffert quand son milieu n’a pas assez suivi à l’image de Rongier sur l’ouverture du score. Caleta-Car doit peser d’avantage offensivement. Il l’a montré sur quelques coups de pieds arrêtés, il a même la qualité pour faire une déviation propre et d’enchainer une frappe. Un élément clé de l’équipe…

Alvaro : 5/10

Encore trop de déchet malgré un gros caractère…

Il perd des ballons et des duels qui mettent l’équipe en danger. Cependant, l’espagnol compense souvent par son esprit combatif et ne lâche pas. Il a gagné 3 duels aériens, réussi 79% de ses passes. Alvaro s’est contenu pour éviter de faire de grosses fautes, il n’a pas taclé dans cette rencontre. Il a cependant encore récolté un carton jaune (71′). Il doit par contre éviter ses passes mal assurées qui fragilise la solidité de sa défense, et être plus propre sur certaines sorties…

J.Amavi : 6/10

Amavi est devenu une machine à défendre…

Villas-Boas en a fait un combattant. Amavi a gagné 6 duels aérien, soit le deuxième meilleur total des 22 acteurs derrière l’impressionnant Sidy Sarr. Il a été moins présent offensivement laissant parfois Sanson prendre le couloir. Il n’a réussi que 67% de ses passes, mais offre une passe clé. Il a touché 62 ballons, bien moins que son compère Bouna Sarr (81). Il est comme cet OM, il ne lâche rien…

B. Kamara : 8/10

L’équilibre de cet OM…

Mis à part cette défaite face à Nantes la semaine dernière, quand Kamara est au milieu, l’OM va. Cette fois le minot était aligné dans un milieu à deux avec Rongier. Très actif, il compense énormément et met beaucoup d’impact dans les duels. Précieux à la récupération, il sait aussi jouer vers l’avant et propose un niveau technique remarquable. Kamara a gagné 5 duels aériens, il a réussi 100% de ses 4 tacles et dispose d’un pourcentage de passes réussies de 77%. S’il est déterminant dans l’équilibre du milieu et capital à la récupération, il a aussi été décisif. Auteur d’une ouverture parfaite pour Sarr sur l’égalisation de Benedetto, il est aussi au départ du second but de l’argentin sur une tête rageuse. Le défenseur central s’installe à ce poste de milieu défensif…

V.Rongier : 6.5/10

Absent 20 minutes puis enfin de retour…

Il a raté son entame de match. Passif et coupable sur l’ouverture du score nîmois, il a eu du mal à exister dans les premières 20 minutes. Ce dernier a enfin relevé la tête pour ensuite proposer un bon match comme en 2019. Il a perdu 2 ballons mais réussi 4 tacles, il a réussi 83% de ses passes mais aucune clé. Il s’offre une belle frappe cadrée sur un corner de Payet après l’heure de jeu, qui aurait pu être décisive sans un bel arrêt de Bernardoni. On a retrouvé le Rongier agressif dans les pieds de l’adversaire et qui repart vite balle au pied vers l’avant…

M.Sanson : 5/10

Un coureur de fond parfois technique mais souvent maladroit

Il ne compte pas ses efforts et a même semblé être dans le rouge au bout d’un quart d’heure à force d’enchainer les courses. Aligné dans un rôle de soutien de Benedetto, il a pressé et tenté d’offrir des solutions. Il a été précis dans ses dribbles (6 réussis sur 8), il a réussi 73% de ses passes dont une clé. Il n’a frappé qu’une fois au but au terme d’une superbe action individuelle mal conclue au début du dernier quart d’heure du match. Utile pour son volume de jeu, pas pour ses passes ou son apport offensif…

D.Payet : 5,5/10

Encore décisif mais en mode boulimie de nonchalance et de déchet.

Il peut faire basculer un match comme lors de sa passe en une touche sur le second but de Benedetto (37′). Mais il a perdu bien trop de ballons à cause de mauvais choix, mauvaise conduite de balle ou manque d’application. 8 ballons perdus, il est le pire joueur du match dans cette catégorie. Il n’a pas beaucoup défendu et a plusieurs fois déséquilibré son équipe, mais Payet reste Payet. Et le meneur de jeu excentré a encore réussi 5 passes clés, le plus gros total des 22 joueurs. Payet aurait dû tuer le match sur deux gros contre qu’il a mal négocié en début de seconde mi-temps. Il a du mal a retrouvé son constance depuis sa petite blessure et a semblé encore souffrir au moment de son remplacement par Ake en fin de match (88′).

V. Germain : 5/10

Inoffensif mais utile défensivement

Il court, se bat, redescend très bas pour défendre. On ne peut pas reprocher les efforts défensifs de Germain. Auteur de 4 tacles réussis ce qui est énorme pour un attaquant, il a bien aidé Bouna Sarr. Il s’est appliqué dans ses passes (87% réussies) mais n’a pas été dangereux. Il n’a pas pesé offensivement. Un seul tir (31′) et ce dernier n’est pas cadré. Un bilan bien maigre pour un joueur offensif. On attend Thauvin et Radonjic avec impatience…

D.Benedetto : 9/10

Benedetto en mode killer

3 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts… un match parfait pour un attaquant à l’extérieur. L’attaquant argentin a été plus juste sur ses 36 ballons touchés, moins seul avec Germain et Sanson plus proche de lui, il a surtout été tranchant. Une course parfaite pour conclure une belle action collective (1-1 / 10′). Un second but tout en décompression et en précision d’un lob splendide (1-2 / 37′). Et enfin, le flair du buteur sur un ballon qui traîne et une frappe puissante du gauche (1-3 / 63′). Remplacé par Lopez à la 89’…

LE COACH

André Villas-Boas : 6/10

Il s’est encore adapté avec succès à l’extérieur…

Le but rapidement encaissé aurait pu créer le doute, mais le 4-2-3-1 d’AVB avait des arguments. Grâce à un Benedetto décisif l’OM s’est retrouvé avec un but d’avance à la mi-temps. Le replacement de Sanson un cran plus haut a permis à Rongier et Kamara de régner sur le milieu. Son équipe a encore montré de sacrées qualités mentales dans les bons et mauvais moments…

Le coach portugais pourra encore remercier son capitaine encore auteur de deux gros arrêts quand Nîmes à poussé. L’OM a tout de même souffert sur quelques pertes de balle et des sorties mal assurées. Mais aussi avec un bloc défensif trop bas en milieu de seconde période. AVB n’a pas voulu faire de changements tôt, Ake n’est entré qu’à la 88e minute. Il a relancé la même équipe qui s’était incliné face à Nantes. Benedetto en confiance, Payet qui peut faire bien mieux et un Thauvin sur le retour. De quoi être optimiste pour cette fin de saison…