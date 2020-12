Nîmes – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Nîmes à l’occasion de ce 13e journée de Ligue 1. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Nîmes Olympique – Olympique de Marseille : 21h00 sur Téléfoot

Le groupe



Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Amavi, Nagatomo, Balerdi

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Gueye, Kamara

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Henrique, Thauvin

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Amavi, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo – Gueye, Sanson, Cuisance – Germain, Benedetto, Payet



Nîmes :



Reynet – Burner, Landre, Miguel, Pasquiez – Cubas, Ahlinvi – Fehrat, Eliasson – Ripart, Kone

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade des Costières (Capacité : 18 364)

L’Arbitre de ce Nîmes – OM

L’arbitre désigné pour Nîmes – OM ce vendredi soir est Willy Delajod.

La Météo

Prévision météo à Nîmes à 21h00 (*)

– En partie couvert (couverture nuageuse 48 %)

– Pourcentage de pluie : 20%

– Température 5°C / ressentie 4°C

– Vent : 7km/h SO

– Taux d’humidité : 91%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM vs Nîmes

Nîmes et Marseille se sont affrontés à 54 reprises en Ligue 1, l’OM s’est imposé 22 fois pour 11 matches nuls et 21 victoires de Nîmes…

Déclarations d’avant-match

« Les Nîmois sortent d’une lourde défaite contre Angers à la maison. Ils ont des absents. Je veux en profiter mais il va falloir être très bon. Je veux profiter de ce week-end avec les confrontations directes mais ce match va être dur, avec beaucoup d’impact. On doit continuer à être solide, c’est le plus important avant de jouer Monaco et Rennes ». .» André Villas-Boas – Source : Conférence de presse



« »Que ça soit l’OM, Lorient, Reims, ou un autre, tous les matchs sont compliqués ! Regardez Monaco, c’est une très belle équipe mais en début de deuxième période on a eu de la maîtrise. On va essayer de rivaliser avec les équipes qui sont dans notre championnat, ces équipes-là, si on arrive à prendre de points contre elles, c’est top car ça te fait faire un petit bond à chaque fois. Marseille est un gros morceau en championnat à l’heure actuelle. » Jérôme Arpinon – source : Conférence de presse