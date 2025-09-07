Nouvelles révélations de Romain Molina sur le mercato de l’OM !

L’été a été mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille, entre pistes abandonnées, arrivées de dernière minute et négociations interminables. Parmi les feuilletons marquants, celui de Joel Ordoñez, le défenseur de Bruges, attire aujourd’hui de nouvelles révélations. Le journaliste Romain Molina a en effet levé le voile sur les coulisses de ce transfert avorté, accusant le club belge d’avoir volontairement « manipulé » l’OM.

Selon Molina, un accord de principe avait bel et bien été trouvé avec Marseille autour de 25 millions d’euros pour Ordoñez. Mais Bruges aurait rapidement revu ses ambitions à la hausse, dans l’espoir de décrocher une offre astronomique en provenance de Premier League.

« Il y a eu un premier accord autour de 25M€, mais Bruges a fait monter les enchères. Ils ont fait attendre l’OM et les ont manipulés, car ils espéraient une offre de 40 à 50M€ », explique le journaliste.

Une stratégie finalement perdante : aucun club anglais n’a mis ce montant sur la table et Ordoñez est resté en Belgique, sans transfert majeur.

Face à l’impasse, Pablo Longoria et son équipe ont dû se tourner vers une alternative. Et c’est Nayef Aguerd, en provenance de West Ham, qui a débarqué sur la Canebière. Un choix que Molina juge bien plus pertinent :

« Au final, Ordoñez est toujours à Bruges car à ce prix-là, il n’y avait pas grand monde. L’OM a fait Aguerd, qui était le plan B. Donc quelque part, c’est travailler intelligemment. »

Une manière de saluer la réactivité et la prudence de la direction marseillaise, évitant de tomber dans un piège financier.

Un tacle aux agents

Comme souvent, Molina n’a pas hésité à pointer du doigt certains acteurs des négociations. Cette fois, il vise Mounir Sidhoum, l’agent de Nayef Aguerd :

« Je ne comprends pas comment des gens dans le milieu du foot peuvent parler avec l’agent d’Aguerd, qui est sur toutes les caméras. Mais bon, on en reparlera dans les prochaines semaines. »

Une pique qui laisse entendre que de nouvelles révélations pourraient tomber sur les dessous du mercato olympien.

