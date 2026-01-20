Nwaneri et Timber arrivent, Maupay et Garcia exfiltrés ? Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Entre une piste ambitieuse du côté d’Arsenal pour un jeune talent très convoité, une négociation avancée avec Feyenoord et des discussions concernant plusieurs joueurs au temps de jeu limité, le club phocéen ajuste progressivement son effectif. Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’OM cherche à combiner projection à long terme et rééquilibrage immédiat, dans un contexte de concurrence accrue sur le marché hivernal.

OM : Ethan Nwaneri, le crack d’Arsenal en prêt ?

L’Olympique de Marseille est entré en discussions avec Arsenal pour le prêt d’Ethan Nwaneri, milieu offensif anglais de 18 ans. L’information a été confirmée par David Ornstein et Fabrizio Romano, deux sources reconnues du marché des transferts. Les négociations portent uniquement sur une formule de prêt, sans option d’achat évoquée à ce stade. Arsenal souhaite avant tout offrir à son joueur un environnement propice à son développement. L’OM voit en Nwaneri un profil jeune et technique, capable de renforcer son animation offensive. La concurrence est réelle, avec l’intérêt de Crystal Palace et de plusieurs clubs italiens. Arsenal étudie actuellement les différentes options possibles. Aucune décision définitive n’a encore été arrêtée.

Accord en vue avec Feyenoord : Quinten Timber tout proche !

🔵⚪ Mercato OM : Accord pour #Timber ? Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Feyenoord pour le transfert de Quinten Timber. Le milieu international néerlandais, en fin de contrat en juin, est proche de rejoindre l’OM.

Il ne resterait plus que… pic.twitter.com/uLnGhNNTkL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 20, 2026



Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Feyenoord pour le transfert de Quinten Timber, milieu international néerlandais. Si aucune officialisation n’a encore eu lieu, le dossier est jugé très avancé et seuls quelques détails restent à régler. Cette opération s’inscrit dans la stratégie menée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour renforcer l’effectif dès cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, Timber représente une opportunité de marché identifiée par l’OM pour anticiper la concurrence. Foot Mercato évoque également une relation distendue entre le joueur et son entraîneur Robin van Persie, facilitant un départ anticipé. D’autres clubs européens, dont West Ham et Aston Villa, s’étaient positionnés sur le dossier. L’OM aurait su se montrer le plus réactif. Polyvalent et habitué au haut niveau, Timber viendrait densifier un entrejeu très sollicité cette saison.

Départs en vue à l’OM : Garcia et Maupay sur le marché



L’Olympique de Marseille pourrait également connaître plusieurs mouvements dans le sens des départs. Ulysses Garcia et Neal Maupay, tous deux peu utilisés par Roberto De Zerbi, font l’objet d’intérêts concrets. Selon Sacha Tavolieri, l’Hellas Vérone s’active pour Ulysses Garcia, avec un prêt actuellement à l’étude. Le latéral suisse n’a pas réussi à s’imposer durablement dans la hiérarchie marseillaise. De son côté, Neal Maupay attire l’attention du Paris FC. D’après Santi Aouna, « le PFC avance sur Neal Maupay. L’attaquant français est très intéressé par le projet ambitieux du club francilien ». L’attaquant dispose d’un temps de jeu limité à Marseille. Un départ pourrait lui permettre de retrouver un rôle plus central. Aucune opération n’est encore officialisée.