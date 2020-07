OFFICIEL : L’OM a un nouveau directeur sportif !

C’était attendu, c’est désormais officiel, Pablo Longoria est le nouveau « Head of Football » de l’Olympique de Marseille…

Le club vient d’officialiser l’arrivée de l’ancien directeur sportif du FC Valence, passé par la Juventus en tant que recruteur.

L’Olympique de Marseille annonce le recrutement de 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 en tant que Directeur Général délégué chargé du Football. ⚪️🔵 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 26, 2020

« Nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 » JHE

« À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des top clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. Pablo arrivera le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d’affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : OM