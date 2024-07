[OFFICIEL] L’OM annonce l’arrivée de Mason Greenwood

C’est maintenant officiel. Après avoir validé sa visite médicale, Mason Greenwood est finalement olympien. Le club l’a communiqué ce jeudi soir.

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. L’attaquant âgé de 22 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Formé dans la prestigieuse académie de Manchester United, Mason Greenwood débute sa carrière professionnelle avec les Red Devils lors d’un huitième de finale de Ligue des Champions face au PSG en mars 2019. Alors âgé de 17 ans et 156 jours, il devient le plus jeune joueur de l’histoire à porter le maillot de Manchester United en C1.

Talent précoce, sa pointe de vitesse et sa grande qualité de dribble ne tardent pas à éblouir toute l’Angleterre puis l’Europe. Le 12 mai 2019, le natif de Bradford devient également le plus jeune joueur de l’histoire du club mancunien à être titularisé en Premier League à l’occasion de la dernière journée contre Cardiff City.

Aussi à l’aise avec son pied droit qu’avec son pied gauche, l’attaquant pouvant évoluer sur tous les postes offensifs totalise 35 buts et 12 passes décisives en 129 matchs avec Manchester United. Habitué à jouer dans les grandes ambiances du stade mythique d’Old Trafford, la pépite anglaise devient même international en septembre 2020 à l’âge de 19 ans seulement.

En 2021, Mason Greenwood dispute également une finale d’Europa League en tant que titulaire et termine 5ème au classement du trophée Raymond Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans au monde.

L’été dernier, l’ailier britannique s’engage sous forme de prêt en faveur du club du Getafe CF avec lequel il inscrit 10 buts et délivre 6 passes décisives en 36 matchs. Il est par ailleurs élu meilleur joueur de la saison par les supporters Azulones.

Bienvenue à l’OM Mason !