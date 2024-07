[OFFICIEL] L’OM annonce le retour de Fabrizio Ravanelli !

Annonce exceptionnelle ce lundi ! Le club offiicialise le retour de Fabrizio Ravanelli au sein de l’Olympique de Marseille. Le communiqué est à lire juste en dessous !

L’ancien attaquant olympien, qui a revêtu le maillot bleu et blanc et porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises entre 1997 et 1999, revient au club en tant que conseiller institutionnel et sportif. Fort de son expérience et de sa connaissance du club, il aura notamment pour mission de représenter l’OM et le Président Pablo Longoria, dont il sera un relais privilégié au quotidien en interne et en externe, y compris auprès des instances nationales et internationales.