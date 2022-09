[OFFICIEL] : L’OM dévoile enfin le maillot third de la saison 2022/2023 !

On l’attendait, il est enfin là ! Le maillot third de l’Olympique de Marseille vient d’être officialisé par le club ! C’est avec cette tunique que les Marseillais devraient jouer leur match ce mercredi soir à Tottenham.

L’Olympique de Marseille a officialisé la sortie du maillot third ! Le club a publié une vidéo ce mercredi à quelques heures de la rencontre face à Tottenham en Ligue des Champions. Alors que les deux premiers sont sortis aux alentours de la fin du mois de juillet et début août, le troisième maillot vient d’être montré.

Les Marseillais porteront le maillot third pour le match face à Tottenham

Sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, les supporters avaient pu voir des photos et visuels de cette tunique sans jamais être sûr qu’il s’agissait bien de celle-ci. C’est désormais officiel, le maillot third sera bel et bien bleu ciel avec une croix blanche dégradée sur le côté gauche, passant devant le logo de l’OM et à l’horizontale au niveau du torse. Il devrait être porté par les joueurs lors de ce premier match de Ligue des Champions face à Tottenham !

Du Plan d'Aou à la Corniche, de la Pointe Rouge à Noailles, du centre Robert-Louis-Dreyfus à la Belle de Mai : 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲, 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗹𝘂𝗯.💙 Votre nouveau maillot third, c'est celui de 𝘃𝗼𝘁𝗿𝗲 ville. 🌆#BienvenueSurMars 🛸 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 7, 2022

Une manière de marquer le coup et de rendre particulier un match déjà si spécial pour les Marseillais — OM

« L’Olympique de Marseille possède un lien fort, historique et particulier avec la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Son retour dans cette compétition et les ambitions affichées sur le terrain promettent une saison 2022-2023 vibrante. C’est à l’occasion du premier match de Coupe d’Europe à Tottenham que les olympiens revêtiront la troisième tunique pour la première fois. Une manière de marquer le coup et de rendre particulier un match déjà si spécial pour les marseillais. Les joueurs seront portés par toute une ville et des milliers de supporters à travers la France et le monde. Pour le symboliser, PUMA a développé un maillot mettant en avant la croix identitaire de la ville sur une base bleue azur. Le design est un « fading », un fondu, de la croix dans un bleu plus profond partant du cœur et du logo de l’Olympique de Marseille. Le maillot sera accompagné d’un short et de chaussettes bleues. » Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille (07/09/22)