Officiel : L’OM renforce sa direction sportive avec une nouvelle arrivée d’expérience

Officiel : Federico Balzaretti rejoint l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia.

Né à Turin le 6 décembre 1981, Balzaretti a connu une riche carrière de footballeur professionnel. Il a porté les couleurs de plusieurs clubs prestigieux en Italie, dont le Torino, la Juventus, la Fiorentina, Palermo et l’AS Roma. International italien à plusieurs reprises, il a notamment été finaliste de l’Euro 2012 avec la Squadra Azzurra.

À la fin de sa carrière, l’ancien latéral gauche s’est reconverti dans la direction sportive. Il a d’abord intégré le département sportif de l’AS Roma entre 2015 et 2019, avant de poursuivre son parcours à Vicenza puis à l’Udinese, où il a occupé le poste de directeur sportif. En janvier 2025, il avait retrouvé la Roma avant de s’engager aujourd’hui avec l’OM.

Au sein du club marseillais, Federico Balzaretti aura pour mission principale de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du centre de formation.

Le club a conclu son communiqué en souhaitant la bienvenue à l’ancien international italien et en lui adressant ses vœux de réussite dans ses nouvelles fonctions au sein du projet olympien.