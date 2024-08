[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce la signature de Wahi !

Après le départ d’Aubameyang, l’OM cherchait un attaquant de point. Elye Wahi vient de signer son contrat avec l’Olympique de Marseille comme l’a annoncé le club ce mardi !

Voici le communiqué de l’OM.

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Elye Wahi en provenance du RC Lens. Agé de 21 ans, l’attaquant s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Formé dans le sud de la France du côté du Montpellier HSC, Elye Wahi découvre le monde professionnel avec son club formateur en décembre 2020 à l’âge de 17 ans. Quelques semaines plus tard, il inscrit son premier but en professionnel et devient par la même occasion le deuxième plus jeune buteur de l’histoire du club pailladin. Avec les Héraultais, le buteur français fait valoir ses qualités de vitesse, de percussion et de finition qui lui assurent rapidement une place de titulaire en équipe première et lui ouvrent les portes de l’Equipe de France Espoirs après avoir fréquenté les différentes équipes de jeunes des Bleus.

Lors de la saison 2022/2023, Elye Wahi s’impose comme le joueur phare du MHSC et l’une des révélations du championnat en scorant à 19 reprises en Ligue 1 et en figurant parmi les nommés UNFP au titre de meilleur Espoir. Après avoir battu tous les records de précocité, fait trembler les filets à 32 reprises et délivré 9 passes décisives en 92 rencontres avec le club de la famille Nicollin, l’attaquant virevoltant s’engage en faveur du Racing Club de Lens à l’été 2023

Sous les couleurs des Sang et Or, le jeune avant-centre continue d’être décisif et découvre le plus haut niveau européen avec la Ligue des Champions, marquant même face aux Gunners d’Arsenal son premier but sur la scène européenne dans la chaude ambiance du Stade Bollaert. Celui dont l’idole de jeunesse n’est autre que Didier Drogba découvrira celle de l’Orange Vélodrome dès cette saison 2024/2025.