[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce l’arrivée de Derek Cornelius !

C’est fait pour Derek Cornelius ! L’Olympique de Marseille officialise l’arrivée du défenseur ce dimanche après qu’il ait passé sa visite médicale.

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Derek Cornelius en provenance du Malmö FF. Le défenseur âgé de 26 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Né dans l’Ontario au Canada et passé par l’Allemagne au cours de sa formation, Derek Cornelius démarre véritablement sa carrière professionnelle en 2017 du côté du FK Javor Ivanjica en D1 serbe. Ses solides prestations en défense centrale attisent la convoitise du sélectionneur national canadien mais aussi des recruteurs de son pays natal et plus précisément des Whitecaps de Vancouver qu’il rejoint à l’hiver 2019.

Sous les couleurs des Blue-and-White, pensionnaires de la Major League Soccer, le robuste défenseur central totalise 37 matchs au compteur puis s’envole en prêt du côté du club hellénique du Panetolikós FC lors de la saison 2021/2022. Après une expérience réussie en Grèce, Derek Cornelius débarque en première division suédoise dans le club historique du Malmö FF. Avec l’institution la plus titrée de Suède, le Canadien démontre toutes ses qualités de puissance, de rapidité ainsi que son aisance dans les duels aériens qui lui permettent notamment d’inscrire 6 buts en 47 rencontres et de remporter un titre de champion de D1 suédoise ainsi qu’une coupe nationale.

Joueur doté d’un grand sens de l’anticipation, Derek Cornelius compte 26 sélections avec le Canada et fait partie du groupe appelé afin de disputer la Coupe du Monde 2022. Le mois dernier, il participe à la Copa América 2024 au côté de son compatriote Ismaël Koné avec lequel il atteint le dernier carré de la compétition.

Bienvenue à l’OM, Derek !