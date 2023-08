[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce l’arrivée de Michael Amir Murillo !

Formé dans son pays natal du Panama au San Francisco FC avec lequel il gagne une coupe nationale, Amir Murillo poursuit sa carrière aux Etats-Unis et plus précisément chez les New York Red Bulls en 2017. Après 80 matchs disputés en trois saisons et un Supporters’ Shield remporté dans le club New Yorkais, le défenseur panaméen choisit de partir pour l’Europe et la Belgique en 2020. Avec le RSC Anderlecht, il comptabilise 134 matchs joués durant lesquels il inscrit 14 buts et délivre 17 passes décisives pour un défenseur.



En équipe nationale du Panama, Amir Murillo totalise notamment 65 sélections, sept buts et six passes décisives.