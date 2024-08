[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce l’arrivée de Valentin Carboni !

C’est fait pour Valentin Carboni ! L’Argentin s’engage en prêt pour une saison avec l’Olympique de Marseille après un long feuilleton !

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Valentín Carboni en provenance de l’Inter Milan. Le milieu de terrain âgé de 19 ans s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Né le 5 mars 2005 à Buenos Aires en Argentine, c’est en Italie du côté du Catane FC puis à l’Inter Milan que Valentín Carboni peaufine sa formation. Milieu offensif gaucher doté d’une grande aisance technique, l’italo-argentin parvient à mener à la victoire la Primavera des Nerazzurri en championnat U19 et à obtenir du temps de jeu avec l’équipe fanion dès l’année 2022. Du haut de ses 17 printemps, le jeune trequartista impressionne par sa solidité physique, sa polyvalence ainsi que sa puissante frappe de balle.

Auteur de plusieurs apparitions remarquées en Serie A ainsi qu’en Ligue des Champions, Valentín Carboni est prêté à l’AC Monza à l’été 2023 afin de s’aguerrir et d’acquérir de l’expérience. Lors de la précédente saison 2023-2024, la pépite argentine réalise un exercice complet et prometteur avec 32 matchs disputés pour 2 buts marqués et 4 passes décisives délivrées.

Ses prestations ne passent pas inaperçues sur sa terre natale également : Valentín Carboni est convoqué avec les Champions du Monde en titre argentins par Lionel Scaloni, obtient sa première cape en mars 2024 et remporte la Copa América le 15 juillet dernier sous les couleurs de l’Albiceleste.

Bienvenue à l’OM Valentín !