[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce le départ de Vitinha !

Après un an à l’Olympique de Marseille et des semaines agitées, Vitinha quitte le club et rejoint le Genoa en prêt avec option d’achat cet hiver.

Il ne sera plus dans l’effectif marseillais jusqu’à la fin de la saison : Vitinha rejoint le Genoa en prêt avec option d’achat. Après un an à l’OM, l’échec de l’attaquant portugais n’était plus possible à supporter. Les suiveurs du club ont encore en travers de la gorge sa prestation face à l’AS Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1. Le buteur tentera de retrouver son niveau en Serie A.

Pas de recrue pour le remplacer?

Grande décision prise par les Marseillais pour le départ de Vitinha ! L‘OM aurait décidé de ne pas le remplacer. En effet, d’après les informations du journaliste correspondant pour RMC à Marseille, Florent Germain, les Marseillais n’auraient pas l’intention de recruter un autre attaquant, surtout avec l’arrivée de Faris Moumbagna qui devrait arriver cette semaine après la CAN avec le Cameroun !

⚪🔵 « Il n’y aura pas d’arrivée au poste d’attaquant de pointe à l’OM. » @flogermain pic.twitter.com/ipz5oa0ksI — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 29, 2024

L’OM s’est planté sur les joueurs talentueux comme Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr

Ancien secrétaire général de l’OM et proche du regretté Pape Diouf, Julien Fournier, également ex-directeur général de Nice, est revenu sur le travail de Pablo Longoria à Marseille dans une interview accordée à La Provence et au 1899 l’Hebdo. D’après lui, il n’y a aucune idée directrice dans les choix de l’Espagnol qui interpellent, notamment dans le recrutement de Vitinha, Ounahi, Ndiaye ou encore Sarr.

« Il y a eu beaucoup trop d’erreurs sur des joueurs clés. Des Clauss, Veretout, Mbemba, par exemple, ce sont des joueurs de club, au sens où ils n’ont pas une grosse valeur marchande, mais ils sont fiables et ils te permettent d’avoir autour des joueurs plus talentueux. C’est sur les joueurs talentueux que l’OM s’est un peu planté à mon avis, a confié Fournier. Vitinha, Ounahi, Ndiaye, Sarr : tous ces mecs devraient te permettre de les développer et de les vendre extrêmement cher pour réinvestir l’argent dans ton équipe et faire grossir la valeur de l’effectif. Pour moi, quand tu investis 1€ sur ce genre de joueurs, tu dois vendre 3€. Quand tu mets 15M€ sur Ismaïla Sarr, tu sais déjà que tu ne le vendras jamais 45M€. Quand tu achètes Vitinha 30M€, c’est que tu imagines qu’il partira à 90M€ ? Si tu as 8 joueurs d’actifs (des éléments qui ont une valeur minimum de 20M€), tu peux en vendre un l’année où tu ne fais pas la Ligue des champions sans que ton projet tombe à l’eau », a-t-il ajouté.

Toutefois, Julien Fournier admet qu’il est difficile d’être compétent sur la durée à l’OM : « Il faut être indulgent. Tu vois un bon dirigeant à sa capacité à rester performant et lucide. À l’OM, il n’y a pas eu de dirigeants qui ont réussi à rester lucides. Nous compris avec Pape Diouf, on n’avait plus la même fraîcheur sur la fin. À Nice pareil, j’étais beaucoup moins performant sur la fin. Si tu n’es pas bien entouré, tu ne peux pas durer. Longoria est arrivé avec sa fraîcheur, son envie, et il a été bon. Aujourd’hui, il est moins performant, mais ça n’en fait pas un mauvais président, ni un mec à jeter à la poubelle.»