[OFFICIEL] Mercato OM : Aubameyang est marseillais ! Premiers mots, communiqué et clip !

C’est officiel, Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur de l’Olympique de Marseille ! L’attaquant de 34 ans a signé pour 3 ans avec le club marseillais, voici le petit clip du service de comm’ et el communiqué officiel du club !



Voici le communiqué de l’OM.

Formé à l’AC Milan, Pierre-Emerick Aubameyang débute sa carrière dans le championnat français où il porte successivement les couleurs de Dijon, Lille, Monaco puis Saint-Etienne où il marque 41 buts en 97 rencontres. Il remporte notamment la Coupe de la Ligue en 2013, année durant laquelle il obtient également le Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain du championnat.

Il signe ensuite au Borussia Dortmund. En quatre saisons et demie passées au sein du club allemand, l’international gabonais inscrit 141 buts et délivre 36 passes décisives. Il est notamment élu meilleur joueur de Bundesliga lors de la saison 2015-2016, meilleur buteur du championnat en 2016-2017 et reste à ce jour le meilleur buteur étranger de l’histoire du BVB. Deux Supercoupes et une Coupe d’Allemagne viennent s’ajouter à son palmarès.

A l’hiver 2018, il s’engage en faveur d’Arsenal. Après quatre années, 92 buts marqués, un Community Shield, une Coupe d’Angleterre et un titre de meilleur buteur de Premier League (saison 2018-2019) remportés dans la capitale anglaise, Pierre-Emerick Aubameyang s’envole en Catalogne au FC Barcelone où il sera sacré Champion d’Espagne en 2022.

A l’été de la même année, il rejoint le club londonien de Chelsea.

Pierre-Emerick Aubameyang est aussi le meilleur buteur de l’histoire des Panthères du Gabon avec 30 buts marqués. Il est également élu meilleur joueur africain de l’année 2015 et apparaît dans l’équipe type africaine de la décennie 2011-2020.