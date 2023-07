[OFFICIEL] Mercato OM : Ismaila Sarr est Marseillais !

Ce lundi soir aux alentours de 23h30, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée d’Ismaila Sarr ! L’international sénégalais signe un contrat de 5 ans à l’OM.

C’est bouclé pour la quatrième recrue de l’Olympique de Marseille ! Après Kondogbia, Renan Lodi et Aubameyang, la direction marseillaise a officialisé l’arrivée d’Ismaila Sarr ce lundi soir aux alentours de 23h30.

Communiqué de l’OM

Formé à l’AS Génération Foot au Sénégal, Ismaïla Sarr débute sa carrière en 2016 au FC Metz. Après une première saison remarquée, l’attaquant sénégalais s’engage en faveur du Stade Rennais FC à l’été 2017, dispute 77 rencontres, marque 18 buts et délivre 16 passes décisives en deux saisons. Il remporte la Coupe de France avec le club breton en 2019. Cette même année, c’est dans la banlieue nord-ouest de Londres à Watford qu’Ismaïla Sarr décide de poser ses valises. Sous les couleurs des Hornets, il inscrit 34 buts et compte 24 passes décisives en 131 rencontres jouées. Le natif de Saint-Louis dénombre également 54 sélections avec l’équipe nationale du Sénégal à seulement 25 ans – pays avec lequel il soulève la Coupe d’Afrique des Nations en 2022.

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐢𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐫 🇸🇳 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance de Watford#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/AeiKOMvUcL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2023

Ismaïla Sarr c’est un joueur ‘frisson’

Sahel Cissokho : « Ismaïla Sarr c’est un joueur ‘frisson’, qui percute, va très vite, il donne des coups de reins et accélère. C’est un joueur vraiment intéressant, surtout dans le couloir gauche, il a donné beaucoup de satisfaction en équipe nationale, surtout lors de la dernière CAN. Il est arrivé blessé, a forcé pour jouer et au final le Sénégal a remporté la compétition. A côté de Sadio Mané c’est un des tauliers de l’équipe nationale. Malgré parfois sa maladresse devant le but c’est un joueur qui se crée beaucoup d’occasions. C’est vrai qu’à 25 ans maintenant, on l’attendait peut-être plus haut, peut-être dans le top 5 des clubs européens. »

Mercato OM : Les premières images d’Ismaila Sarr diffusées par Fabrizio Romano ! – https://t.co/dGle8Vhf1M pic.twitter.com/gLE65KoFVY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 24, 2023

« Marseille et Sarr, ça va matcher »

Sahel Cissokho : « Aujourd’hui il arrive à Marseille, où il y a beaucoup de pression, mais aussi une culture entre Marseille et les Sénégalais dans la lignée de Mamadou Niang. Je pense qu’il fera de très belles choses à l’Olympique de Marseille. Sarr aujourd’hui il a de l’expérience, il faut se souvenir que lorsqu’il arrive à Rennes c’est pour remplacer Ousmane Dembélé, ça en dit long sur ses qualités. C’est vrai qu’il a des problèmes face aux blocs bas, il a plus de mal à prendre de la vitesse, à provoquer, mais je ne me fais pas de soucis. C’est un garçon taiseux, il ne fait pas de bruit, ce n’est pas quelqu’un qui va faire la une des journaux. Il est concentré sur son football. C’est un garçon hyper hyper motivé, je pense que Marseille et Ismaïla Sarr ça va matcher. »