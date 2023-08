[OFFICIEL] Mercato OM : Joaquin Correa est Marseillais !

Formé à l’Estudiantes de La Plata en Argentine, Joaquín Correa débute sa carrière professionnelle en 2012. Après 63 matchs disputés avec les Pincharratas, l’Argentin s’envole pour l’Europe et l’Italie en s’engageant en faveur de l’Unione Calcio Sampdoria. Une saison passée en Ligurie, c’est au Sevilla FC que Joaquín Correa décide de poursuivre sa carrière, sous les ordres d’un certain Jorge Sampaoli. En deux saisons, le natif de la province de Tucumán inscrit 15 buts et délivre 10 passes décisives. En 2018, il rejoint la Società Sportiva Lazio dont il porte les couleurs à 117 reprises. Une Coupe et Supercoupe d’Italie, 30 buts et 18 passes décisives plus tard, l’attaquant s’installe finalement à Milan au FC Internazionale avec lequel il dispute 77 matchs et remporte une nouvelle fois la Coupe et Supercoupe d’Italie, à deux reprises.





Finaliste de la dernière finale de la Ligue des Champions, Joaquín Correa compte 19 sélections avec l’Argentine et gagne la Copa América en 2021 ainsi que la Finalissima en 2022 face à l’Italie.