[OFFICIEL] Mercato OM : Luan Peres est un joueur de Fenerbahçe !

Après Nemanja Radonjic et Luis Henrique, l’Olympique de Marseille se sépare de Luan Peres ! Comme annoncé dans la presse depuis plusieurs jours, il file à Fenerbahçe !

L’Olympique de Marseille a officialisé le troisième départ de ce mercato estival 2022 ! Après Luis Henrique et Nemanja Radonjic, c’est maintenant Luan Peres qui quitte l’OM ! Le Brésilien rejoint Fenerbahçe comme annoncé depuis plusieurs jours par les médias.

Après 1 saison sous le maillot Olympien, notre défenseur 🇧🇷 quitte Marseille pour le Fenerbahçe. Bonne continuation 𝗟𝘂𝗮𝗻 💙 pic.twitter.com/Y5PVGVOUum — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 29, 2022

Luan Peres quitte l’OM

Ailemize hoş geldin Luan Peres! 💛💙 pic.twitter.com/eeWjb1w5wk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 29, 2022

Foot Mercato et La Provence s’accordent à dire que l’OM récupérera 5 millions d’euros dans ce transfert. Le défenseur de 28 ans n’aura joué qu’un an à Marseille mais ne semblait pas avoir réussi à convaincre Igor Tudor de jouer dans son trio défensif devant le gardien.

Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).