[OFFICIEL] Mercato OM : Pelé prolonge son contrat !

L’Olympique de Marseille vient d’officialiser via son site internet la prolongation de contrat de Yohann Pelé. Le portier, dont le contrat se terminait au 30 juin, a prolongé son contrat d’un an…

Le gardien de 38 ans va donc encore être la doublure de Steve Mandanda cette saison 2020/2021…

Voici le communiqué de l’OM :

C’est au mercato estival 2015 que Yohann Pelé pose ses valises à Marseille pour seconder Steve Mandanda. Il dispute son premier match avec le Club en Coupe de la Ligue, à Bourg-en-Bresse, où l’OM se qualifie. La saison suivante, 2015-2016, Steve Mandanda quitte Marseille et la direction olympienne fait entièrement confiance à l’ancien Manceau pour le poste gardien numéro 1. Si le manque de rythme s’est fait ressentir lors de ses premières apparitions, Yohann Pelé a vite pris ses aises, s’est imposé dans les cages olympiennes et est finalement l’un des acteurs de la qualification en Ligue Europa. La saison suivante, Mandanda fait son retour à Marseille et Pelé reste au Club. Il a bien fait : Steve se blesse à plusieurs reprises et Yohann le remplace brillamment, comme en Ligue Europa ou il permet à son équipe d’obtenir son ticket pour la finale. Cette saison encore « l’Albatros » s’est montré décisif quand André Villas-Boas a fait appel à lui. En décembre dernier, à Metz, il sort un penalty qui permet à son équipe de revenir avec un point important. Quelques semaines plus tard il en stoppe un nouveau, à Lyon en Coupe de France, laissant ses coéquipiers à égalité à un moment important de la rencontre. En 5 saisons à l’OM, Yohann a disputé 85 matchs, avec notamment deux demi-finale européenne à son actif, et aura réalisé 29 clean-sheet. Alors que sa belle aventure olympienne aurait pu s’arrêter là, le Club a décidé de prolonger le contrat de Yohann Pelé d’un an, et s’en félicite. Son professionnalisme et son expérience étant des éléments importants dans la vie du groupe. OM – source : site officiel du club