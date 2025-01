[OFFICIEL] OM : Le club annonce la deuxiéme recrue du mercato d’hiver !

Né à Bourgoin-Jallieu le 16 février 2000, Amine Gouiri débute sa formation à l’académie de l’Olympique Lyonnais. Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la formation rhodanienne et régulièrement surclassé, le joueur franco-algérien effectue ses débuts dans le monde professionnel avec son club formateur le 19 novembre 2017 alors âgé de 17 ans. L’attaquant prometteur brille également dans les jeunes catégories des U16 aux U20 de l’Equipe de France et termine notamment meilleur buteur de l’Euro U17 en 2017 avec huit buts inscrits en quatre matchs joués.

Joueur très technique et doté d’une grande qualité de finition, le droitier décide de s’engager en faveur de l’OGC Nice à l’été 2020. Avec les Aiglons, Amine Gouiri confirme les espoirs placés en lui puisqu’il inscrit 28 buts et délivre 19 passes décisives en 89 rencontres sous le maillot rouge et noir. Sa polyvalence et sa qualité de dribble lui permettent notamment d’être nommé pour le trophée UNFP de meilleur espoir de Ligue 1 lors de la saison 2020/2021. Après deux saisons abouties du côté de la Côte d’Azur, le buteur s’envole pour le Stade Rennais FC à l’été 2022.

En Bretagne, le jeune attaquant dispute 103 matchs pour un bilan comptable de 31 buts marqués et 12 passes décisives délivrées, prouvant une nouvelle fois sa polyvalence et sa capacité à scorer mais également à faire marquer ses coéquipiers. Agé de 24 ans seulement, Amine Gouiri compte déjà plus de 200 matchs dans l’élite française faisant de lui un attaquant confirmé et expérimenté aux joutes de la Ligue 1 McDonald’s. En 2023, il opte pour la sélection algérienne avec laquelle il compte six sélections à ce jour.