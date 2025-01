[OFFICIEL] OM : Le club annonce la première recrue du mercato d’hiver !

Après avoir passé sa visite médicale en ce début de semaine, Luiz Felipe est officiellement un joueur de l’Olympique de Marseille ! Il débarque libre de son club d’Arabie Saoudite, Al Ittihad.

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Luiz Felipe Ramos. International italien âgé de 27 ans, le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Formé à l’Ituano FC dans son Brésil natal, Luiz Felipe Ramos entame sa carrière professionnelle en 2015 sous les couleurs de son club formateur. Huit matchs suffisent à attirer le regard de nombreux recruteurs européens : il s’engage en faveur de la SS Lazio dès l’été 2016 avant d’être directement prêté à l’US Salernitana afin de s’aguerrir et accumuler du temps de jeu en Serie B. Il marque d’ailleurs son premier but lors de son premier match avec le club grenat et revient pour la saison 2017/2018 du côté de la capitale italienne. Défenseur solide et polyvalent, Luiz Felipe Ramos ne tarde pas à s’imposer au sein de la défense laziale, sous la houlette du tacticien italien Simone Inzaghi. Après avoir porté le maillot des Biancocelesti lors de 144 rencontres et avoir remporté une Coupe d’Italie (2019) et deux Supercoupes d’Italie (2017 et 2019), il signe du côté des Espagnols du Real Betis Balompié en 2022.

Chez les pensionnaires du stade Benito-Villamarín, le natif de Colina au Brésil impressionne par sa personnalité et son leadership : il réalise une saison pleine en disputant 34 matchs. Auteur d’une trentaine d’apparitions en Coupe d’Europe avec la SS Lazio et le Real Betis Balompié, le défenseur expérimenté décide de s’envoler en Arabie Saoudite à l’été 2023 où il rejoint notamment Karim Benzema et N’Golo Kanté au club d’Al-Ittihad.

Passé par les équipes de jeunes du Brésil, Luiz Felipe Ramos choisit de représenter l’Italie et obtient même sa première cap sous les couleurs de la Nazionale le 14 juin 2022 lors d’un match de Ligue des Nations face à l’Allemagne.

Bienvenue à l’OM Luiz !