Officiel : On connait le nouveau sponsor maillot pour l’OM !

Le maillot de l’OM va changer de maillot lors de la saison prochaine. En proie a de grosses difficultés financières, l’entreprise Cazoo s’est retirée, c’est la société locale CMA CGM qui prendra la suite !

CMA CGM nouveau partenaire maillot de l’OM

« Le Groupe CMA CGM et l’Olympique de Marseille ont le plaisir d’annoncer que le Groupe CMA CGM sera le prochain partenaire principal de l’Olympique de Marseille. Le Groupe CMA CGM partenaire principal de l’OM à partir de la saison 2023-2024. Le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, devient partenaire principal de l’Olympique de Marseille à compter du 1er juillet 2023 pour deux saisons. CMA CGM sera présent sur la face avant des maillots de toutes les équipes de l’Olympique de Marseille et sera également visible dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome, au centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus « La Commanderie », à l’OM campus et sur l’écosystème média et digital du Club. Pour l’Olympique de Marseille, il s’agit d’un partenariat unique avec une entreprise majeure du territoire qui intervient à un moment clé du projet du club. Un partenariat symbole de passion et de fierté pour le territoire marseillais. Ce sont deux institutions incontournables et hautement symboliques du territoire marseillais qui deviennent partenaires : le Groupe CMA CGM dont le siège mondial est situé à Marseille où il emploie près de 4 000 personnes, et l’Olympique de Marseille, club de football mythique à l’identité unique. CMA CGM et l’OM partagent un fort ancrage local, ainsi que leur capacité à allier passion, expertise et talent, à Marseille et au-delà. Ce partenariat renforce encore davantage l’engagement du Groupe CMA CGM sur le territoire et contribuera au développement de l’Olympique de Marseille. CMA CGM au côté de toutes les équipes de l’Olympique de Marseille. En tant que partenaire principal de l’Olympique de Marseille, CMA CGM accompagne toute une génération de joueuses et de joueurs, au plus près des terrains. Ce partenariat impliquera l’ensemble des composantes du Club, des équipes de jeunes, du centre de formation jusqu’aux équipes professionnelles féminines et masculines. La Fondation CMA CGM et OM Fondation travailleront également conjointement pour soutenir des initiatives sociales et solidaires en lien avec l’éducation et à destination de la jeunesse. » Communiqué de l’OM (10/11/2022)

L’Olympique de Marseille a le plaisir d’annoncer que le Groupe @cmacgm sera partenaire principal et présent sur le maillot de toutes les équipes du club à partir de la saison 2023-2024. 🤝 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 10, 2022

Cazoo et l’OM s’est terminé en juin !

« Après discussions, l’Olympique de Marseille et CAZOO, sponsor principal, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat au 30 juin 2023. L’Olympique de Marseille remercie CAZOO pour son accompagnement au cours de la saison sportive 2022/2023. » OM – source : OM.fr (09/11/2022)