[OFFICIEL] : Saison 2019/2020 de Ligue 1 terminée (pas de matches avant septembre) ! L’OM en Ligue des Champions ?

Le premier ministre Edouard Philippe vient de le confirmer devant l’assemblée nationale, la saison 2019/2020 de Ligue 1 ne reprendra pas. La prochaine (2020/2021) pourrait débuter en septembre (ou en Août mais à huis clos)…

Les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 2019/2020 ne reprendront pas. Dans un discours devant l’assemblée nationale, le Premier ministre, Edouard Philippe vient d’assurer qu’il n’y aura pas de matches de foot professionnels avant le mois de septembre (peut être en août mais à huis clos). La saison 2020/2021 devrait donc reprendre à ce moment là.

Pas de matches professionnels avant septembre

« les grandes manifestations sportives, culturelles, notamment les festivals, les grands salons professionnels, tous les événements qui regroupent plus de 5 000 participants, font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et qui doivent être organisées longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. » Edouard Philippe – 24/04/2020

🗣 Edouard Philippe : « La saison 2019-2020 de sport professionnel ne pourra pas plus reprendre » pic.twitter.com/18ebDcp3Gw — RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2020

La Ligue validera un classement en mai

La Ligue devrait décider en mai du classement final retenu pour cette saison 2019/2020. Plusieurs choix sont préconisés : un classement de la 27è ou 28e journée, celui de la 28e journée au quotient de points pour la L1 ou celui des matches aller. Dans tous les cas, l’OM reste second et donc directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions…