OGC Nice – OM (3-0) : Lourde défaite, fin de série pour Sampaoli !

Fin de match entre Nice et l’Olympique de Marseille (3-0). Les hommes de Jorge Sampaoli ont eu des occasions, mais Nice en a eu encore plus. Thuram a profité de l’attentisme défensif pour ouvrir le score, Gouiri punit Balerdi et Claude-Maurice enfonce les Marseillais…

Nice 3 0 OM Thuram 34′ Gouiri 74′ Claude-Maurice 90+1

Le Onze de Départ :

Mandanda

Sakai, Balerdi, Alvaro, Caleta Car, Nagatomo

Thauvin, Gueye, Ntcham

Milik, Payet

Le match

Jorge Sampaoli confirme son 5-3-2 avec Payet et Milik en pointe, Thauvin au milieu avec Ntcham et Gueye en 6. L a première occasion est pour Maolida, qui n’arrive pas à frapper correctement tout proche des buts de Mandanda. Le portier marseillais relance vite sur Thauvin qui cherche Milik, le polonais se fait contrer au dernier moment à l’entrée de la surface (7′). Enorme occasion pour l’OM, Thauvin trouve parfaitement Nagatomo au second poteau, mais le japonais rate totalement sa frappe (9′). Gouiri lui répond dans la foulée, il bute sur un Mandanda concentré (10′). Le match s’accélère…

Après plusieurs pertes de balles, Nagatomo se blesse et laisse sa place à Sakai (15′). Nice vient de s’offrir un grosse occasion suite à une frappe de Kamara à l’entrée de la surface, contrée, nouveau corner qui ne donne rien. L’OM met le pied sur le ballon, Nice joue en bloc bas pour contrer, Thauvin s’offre une frappe de loin, sans danger (28′). Superbe action collective, Payet décale parfaitement Sakai qui décide de faire une passe en première intention, contrée par Daniluc (30′). Gouiri, très remuant, fixe et centre parfaitement pour la tête de Thuram (1-0 / 34′). La défense marseillaise est complètement statique sur cette action… Payet récupère un ballon dans la surface plein axe, sa frappe s’envole. Milik aussi tente sa chance, sa frappe est puissante mais trop axiale (43′). Une première mi-temps ouverte avec des occasions des deux côtés, Nice a réussi à conclure, pas l’OM…

Durant la seconde période, les Olympiens se sont éteints. Les changements tactiques de Jorge Sampoali n’ont pas permis aux Marseillais de reprendre le match à leur compte. Gouiri profite d’une grosse erreur de Leonardo Balerdi et trompe Mandanda d’une frappe pied droit. En toute fin de match, c’est Claude-Maurice qui revient bien après une tentative de Dolberg qui a terminée sur le poteau. Le milieu se heurte d’abord au gardien marseillais avant de trouver le chemin des filets avec beaucoup de réussite.

Côté Marseillais, seul Henrique a tenté de percuter mais son centre, pourtant bien parti, n’est qu’observé par ses coéquipiers. Pol Lirola trouve Benedetto en fin de match qui enchaîne magnifiquement d’une volée acrobatique. Malheureusement, le but sera refusé pour un hors-jeu. Une fin de match et surtout une seconde mi-temps pénible pour les hommes de Jorge Sampaoli.

Les + : Balerdi, Gueye

Les – : Lirola, Ntcham, Thauvin