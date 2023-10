OGC Nice – OM : « Aujourd’hui, il est vraiment triste, déçu et dévasté par cette histoire »

L’OM affronte ce samedi soir l’OGC Nice qui ne pourra pas compter sur Youcef Atal. Son capitaine, Dante, s’est exprimé à ce sujet au micro de l’émission Gym Tonic.

Ce samedi soir l’OM va à Nice pour jouer un match face aux Aiglons ! Une rencontre importante de Ligue 1 qui se jouera sans le latéral droit niçois, Youcef Atal. Le club l’a suspendu à la suite d’une enquête sur le joue, accusé d’apologie au terrorisme sur les réseaux sociaux. Dante, le capitaine de l‘OGC Nice s’est exprimé à ce sujet sur le plateau de l’émission Gym Tonic.

« C’est un sujet très compliqué. Youcef sait l’erreur qu’il a faite. Je le connais depuis plus de cinq ans. Je n’ai jamais vu Youcef aussi triste et aussi dévasté, avoue Dante dans l’émission de Nice-Matin. Je vois comment il est avec mes enfants, ses rapports avec les gens autour de lui. Je suis persuadé qu’il veut la paix. La paix dans le monde. Aujourd’hui, il est vraiment triste, déçu et dévasté par cette histoire »

🔴⚫En préambule de GymTonic cette semaine, on a évoqué la polémique autour du tweet de Youcef Atal. Dante, capitaine de l’@ogcnice et coéquipier de Youcef Atal donne son sentiment et évoque avec les journalistes le parcours du joueur⤵️ pic.twitter.com/t4h49kHkLl — Nice-Matin (@Nice_Matin) October 20, 2023

Communiqué de l’OGC Nice

Dès son retour de la sélection nationale d’Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l’OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal.

L’OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires.

À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre.

Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résultent du comportement de l’ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération.