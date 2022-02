OGC Nice – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour le compte des 1/4 de finale de Coupe de France. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice aura lieu à 21h15 à Nice. Le match sera retransmis en direct sur France 3 et Eurosport 2.

Les groupes

Le groupe de l’OM avec Konrad sans Kamara

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Alvaro, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux :

Rongier, Guendouzi, Targhalline, Gerson

Attaquants :

Luis Henrique, Milik, Harit, Under, Payet, Bakambu, Konrad

👥 #OGCNOM Le groupe de notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avec le retour de @konradjr 💪🇺🇸 #CDF pic.twitter.com/IloH6hrwRH — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2022

OGC Nice

Gardiens :

Bulka, Boulhendi

Défenseurs :

Dante, Daniliuc, Lotomba, Bard, Todibo, Smith, Mendy

Milieux :

Lemina, Claude-Maurice, Rosario, Thuram, Schneiderlin

Attaquants :

Dolberg, Gouiri, Kluivert, Stengs, Brahimi, Delort, Guessand

Les onze probables

Olympique de Marseille :

P.Lopez

Saliba Caleta-Car Kolasinac (ou Peres)

Rongier

Guendouzi Gerson

Ünder Payet Bakambu

Milik

OGC Nice :

Bulka

Lotomba Todibo Dante Bard

Stengs Lemina Rosario Kluivert

Delort, Gouiri

Le Stade

Ce match se jouera à l’Allianz Riviera (35 624 places).

L’Arbitre de cet OGC Nice – OM

L’arbitre désigné pour OGC Nice – OM ce mercredi est monsieur Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Mathieu Grosbost. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Nicolas Rainville. Les deux arbitres assistants vidéo seront Hamid Guenaoui et Marc Bollengier.

La Météo

Prévision météo à Nice à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 12°C

– Vent : SO 2 km/h

– Taux d’humidité : 63%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS NICE EN CdF

Victoires de l’OM : 6 Match nul : 3 Victoires Nice : 3

Déclarations d’avant-match

« Je considère que l’aspect psychologique est positif et négatif. Nice a battu Paris mais a perdu contre Clermont. Tout passe très rapidement, on peut passer de la joie à la crise. Demain, c’est important de gagner. On a des objectifs semblables même si cela peut se jouer aux tirs au but. Peu importe qui gagnera demain, les deux équipes seront concentrées sur le match de dimanche et la suite. J’ai très envie de partager cette joie avec la ville et le groupe. Mais Nice va tout faire pour nous mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a beaucoup d’envie. Tout le monde est favori une fois que Paris a été éliminé. On va tout faire pour continuer à rêver de manière plus efficace. Nice et Monaco aussi. C’est une opportunité unique » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (08/02/22)

« Ce match contre l’OM sera scruté par beaucoup de gens et diffusé en clair, sur France 3. Je n’ai qu’un souhait, voir un beau match et montrer que le public niçois est un beau public, irréprochable, capable de pousser son équipe vers la qualification. Dans ce cas-là, et uniquement, ce sera une belle soirée. Les événements passés font que le résultat n’est plus ma seule angoisse. Il y a la volonté que tout se passe bien. On a pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour que ce soit le cas. Hélas, on n’est jamais à l’abri. Les sanctions peuvent faire très mal. Il faut que tout le monde en soit conscient. On l’a également vu en Coupe de France avec les éliminations du Paris FC et Lyon. Je souhaite qu’on parle de football, que les joueurs soient encouragés peu importe le scénario du match. Et, surtout, il faut que tout se passe bien et, donc, que ce derby se joue dans un bon état d’esprit. Il y a aura des familles, des enfants qui viennent voir un spectacle et rien d’autre » Jean-Pierre Rivère – Source : Nice Matin (08/02/22)