OGC Nice – OM : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici !

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice aura lieu à 15h à Nice. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

OM

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Tavares, Balerdi, , Clauss, Bailly, Kolasinac, Mbemba, Kaboré, Touré, Caleta Car

Milieux de terrain :

Guendouzi, Rongier, Veretout, Gueye

Attaquants :

Bakambu, A.Sanchez, Payet, Suarez, Ünder

OGC Nice

Gardiens :

Schmeichel, Bulka, Boulhendi

Défenseurs :

Atal, Bard, Dante, Lotomba, Mendy, Viti

Milieux :

Belahyane, Beka Beka, Ilie, Ramsey, Claude-Maurice, Rosario, Thuram

Attaquants :

Brahimi, Delort, Stengs, Gouiri, Pépé

Les onze probables

Olympique de Marseille :

P.Lopez

Mbemba, Caleta-Car, Balerdi

Clauss, Rongier, Veretout, Tavares

Payet, Guendouzi

Sanchez

OGC Nice :

Schmeichel

Atal, Daniliuc, Dante, Bard

Rosario Thuram Ramsey

Stengs Gouiri

Delort

Le Stade

Ce match se jouera à l’Allianz Riviera (35 624 places).

L’Arbitre de cet OGC Nice – OM

L’arbitre désigné pour OGC Nice – OM ce dimanche est François Letextier. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni. La fonction de quatrième arbitre sera occupée par Pierre Legat. Les deux arbitres assistants vidéo seront Hamid Guenaoui et Aurélien Drouet.

La Météo

Prévision météo à Nice à 15h (*)

– Plutôt ensoleillé (couverture nuageuse 25%)

– Pourcentage de pluie : 7%

– Température 27°C / ressentie 26°C

– Vent : ESE 15 km/h

– Taux d’humidité : 55%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS NICE EN L1

Victoires de l’OM : 57 Match nul : 23 Victoires Nice : 27

Déclarations d’avant-match

« Du turn-over? C’est dur à dire pour l’instant. Il faudra voir match après match, et le fait de jouer tous les 3 ou 4 jours ça fait la différence, mais c’est sûr que tout le monde jouera. J’ai vu de bonnes choses pour les 3 premiers matchs. il y a des choses qui m’ont moins plu. Parfois, j’en attendais plus des joueurs. Pour laisser l’empreinte du coach, ça se fait au fil du temps. Et on ne peut pas aussi tout avoir. Il ne fauit pas que ce soit toujours le coach qui s’adapte à l’équipe, ni l’inverse. Il faut trouver un juste terrain d’entente » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (26/08/22)

« Marseille a changé son système. Ils jouent avec deux latéraux ou deux pistons comme on dit aujourd’hui qui sont très performants et qui vont très vite. Ils ont changé leur équipe, en quelque sorte. Mais ils ont toujours la base de la saison passée et ils ont déjà fait quelques transferts significatifs. Je ne sais pas si l’OM a plus de stabilité que Nice. Ils sont dangereux, c’est vrai. Ils percutent beaucoup, ils ont une bonne équipe, des milieux de qualité. Ils ont de la puissance devant. » Lucien Favre— Source: L’équipe (26/08/22)