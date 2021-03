OGC Nice – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici :

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice aura lieu à 17h à Nice. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Les groupes

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Perrin, Caleta-Car, Alvaro, Lirola, Balerdi, Kamardin

Milieux :

Khaoui, Gueye, Ntcham, Targhalline

Attaquants :

Payet, Germain, Benedetto, Milik, Luis Henrique, Thauvin, Dieng

👥 #OGCNOM Les 2️⃣2️⃣ Olympiens convoqués par notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avec 𝗔𝗮𝗿𝗼𝗻 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻 & 𝗢𝘂𝘀𝘀𝗮𝗺𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 💙 pic.twitter.com/O9ZmvKI2jP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 19, 2021

OGC NICE

Gardiens :

Benitez, Cardinale

Défenseurs :

Bambu, Daniliuc, Lotomba, Pelmard, Nsoki, Atal, Kamara, Todibo

Milieux :

Schneiderlin, Trouillet, Thuram, Lees-Melou, Claude-Muarice

Attaquants :

Gouiri, Dolberg, Rony Lopes , Myziane, Ndoye, Sellouki

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap) – Lirola, Alvaro, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo – Gueye, Ntcham (ou Khaoui), Thauvin, Payet – Milik

OGC NICE :

Benitez – Lotomba, Daniliuc, Todibo, Kamara – Lees-Melou, Schneiderlin, Maolida, Claude-Maurice, Gouiri – Dolberg

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos à l’Allianz Rivieira (35 624 places).

L’Arbitre de ce OGC Nice – OM

L’arbitre désigné pour OGC NICE – OM ce samedi est monsieur François Leteixier.

La Météo

Prévision météo à Nice à 17h00 (*)

– Partiellement ensoleillé (couverture nuageuse 46%)

(couverture nuageuse 46%) – Pourcentage de pluie : 47%

– Température 13°C / ressentie 9°C

– Vent : E 24km/h

– Taux d’humidité : 40%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS NICE EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 56

Match nul : 22

Victoires NICE : 26

Déclarations d’avant-match

» On a gagné à l’aller, mais c’est du passé, il faut tourner la page. Ce sera un match compliqué. Notre équipe est une équipe nouvelle. On a gagné deux matchs qu’on aurait pu perdre ou faire des matchs nuls. On veut rassurer les joueurs. » » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/03/21)

« Tout le monde sait que c’est un match important. Ce n’est pas seulement un derby, c’est un match qui peut changer notre fin de saison. Je ne vais pas faire un speech, on va faire preuve de modestie et faire le travail sur le terrain pour gagner ce match. On est confiant pour réaliser une bonne fin de saison. On reste sur trois matches sans défaite et on veut poursuivre cette série. Personnellement, je regarde plus vers le haut que vers le bas.« Morgan Schneiderlin – Source : Conférence de presse (18/03/21)