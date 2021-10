OGC Nice – OM : Le onze de départ de Jorge Sampaoli avec beaucoup de surprises !

L’OM dispute ce mercredi soir un match de Ligue 1 face à l’OGC Nice qui a été reporté après des incidents. Pour cette rencontre, forcément spéciale, voici le onze de départ mis en place par Jorge Sampaoli !

Pour cette rencontre face à l’OGC Nice 1, Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à Pau Lopez dans les buts. Pour rappel, lors du premier match entre les deux équipes, c’était Mandanda qui était aux cages et qui avait proposé une belle prestation ! Saliba est en défense avec Caleta-Car qui redevient un acteur influant dans l’effectif de Sampaoli. Alvaro permet à Luan Peres de souffler un peu. Kamara est sur le banc, c’est Gueye qui est au poste de sentinelle avec Guendouzi et Gerson un peu plus haut. Pas d’Ünder à droite mais Luis Henrique ! Le Brésilien a une chance de gagner quelques places dans la hierarchie. A gauche, c’est Amavi qui jouera le rôle de piston. Payet est le capitaine et est titularisé juste derrière Milik.

LE ONZE DE SAMPAOLI face à l’OGC Nice

López

Saliba, Alvaro Caleta-Car

Guendouzi Gueye

Gerson

L.Henrique Payet Amavi

Milik

Le 𝗫𝗜 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗘𝗡 choisi par 𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎𝑜𝑙𝑖 🔥 🔜 #OGCNOM à 21h00 pic.twitter.com/qIS7C1Kqky — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 27, 2021

On va sûrement souffrir si on ne maîtrise pas le match — Sampaoli

« C’est une équipe qui peut marquer à n’importe quel comment, ils ont des très bons attaquants, sont capables de jouer rapidement en transition. Mais qui a également montré une solidité défensive très importante même si elle a été battu par Lyon. On va sûrement souffrir si on ne maîtrise pas le match. On sait que les allers-retours dans le match peuvent nous faire très mal. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)