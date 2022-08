OGC Nice – OM : Le onze d’Igor Tudor avec Dimitri Payet titulaire et une surprise en défense !

C’est le quatrième match de la saison de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 et le deuxième déplacement ! Pour ce match à Nice, Igor Tudor a choisi de titulariser Alexis Sanchez et Kolasinac

L’Olympique de Marseille va disputer son quatrième match de la saison de Ligue 1 face à l’OGC Nice ce dimanche. Pour cette rencontre, Igor Tudor a fait des choix. Dimitri Payet est titulaire !

Pau Lopez est remis de sa blessure au psoas et reprend sa place de titulaire comme face à Nantes. Alexis Sanchez va connaître sa deuxième titularisation. Avec l’absence de Samuel Gigot, suspendu, c’est Balerdi qui va être dans le coeur de la défense à 3 avec Kolasinac à gauche. Gerson étant toujours blessé, c’est le Réunionnais qui le remplace !

👉🏼La compo de l’OM face à Nice : Lopez Mbemba – Balerdi – Kolasinac

Clauss Tavares Rongier – Veretout Guendouzi – Payet©️ Sanchez — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 28, 2022

Voici le onze de départ de l’OM

Lopez

Mbemba – Balerdi – Kolasinac

Clauss Rongier- Veretout Tavares

Guendouzi – Payet

Sanchez

Déclarations d’avant-match

« Du turn-over? C’est dur à dire pour l’instant. Il faudra voir match après match, et le fait de jouer tous les 3 ou 4 jours ça fait la différence, mais c’est sûr que tout le monde jouera. J’ai vu de bonnes choses pour les 3 premiers matchs. il y a des choses qui m’ont moins plu. Parfois, j’en attendais plus des joueurs. Pour laisser l’empreinte du coach, ça se fait au fil du temps. Et on ne peut pas aussi tout avoir. Il ne fauit pas que ce soit toujours le coach qui s’adapte à l’équipe, ni l’inverse. Il faut trouver un juste terrain d’entente » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (26/08/22)

« Marseille a changé son système. Ils jouent avec deux latéraux ou deux pistons comme on dit aujourd’hui qui sont très performants et qui vont très vite. Ils ont changé leur équipe, en quelque sorte. Mais ils ont toujours la base de la saison passée et ils ont déjà fait quelques transferts significatifs. Je ne sais pas si l’OM a plus de stabilité que Nice. Ils sont dangereux, c’est vrai. Ils percutent beaucoup, ils ont une bonne équipe, des milieux de qualité. Ils ont de la puissance devant. » Lucien Favre— Source: L’équipe (26/08/22)