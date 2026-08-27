OL – Fenerbahçe : Signes JUL, allez l’OM… Guendouzi et Greenwood chambrent… Chaos à Lyon (éliminé de la Ligue des champions)

L’Olympique Lyonnais ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. Battu 2-1 par Fenerbahçe mercredi soir au Groupama Stadium après le 1-1 de l’aller, l’OL est reversé en Ligue Europa. Une élimination marquée par une fin de match très tendue autour de Mattéo Guendouzi, mais qui aura surtout de lourdes conséquences financières pour le club rhodanien.

Guendouzi chambre Lyon, la fin de match dégénère

Le coup de sifflet final a déclenché plusieurs scènes de tension au Groupama Stadium. Mattéo Guendouzi, ancien joueur de l’OM, a largement chambré les supporters lyonnais après la qualification de Fenerbahçe : signe de Jul, « Allez l’OM ! » crié face aux caméras et célébrations appuyées devant les tribunes. Mason Greenwood s’est lui aussi associé au clin d’œil marseillais en effectuant le signe de Jul. Des échauffourées ont ensuite éclaté entre joueurs et membres des staffs, jusque dans le tunnel.

La célébration de Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ce soir sur la pelouse de Lyon. 😶 📸 Alan Bernigaud (📲 aberni_photos – IG) pic.twitter.com/n1onu87lRH — Actu Foot (@ActuFoot_) August 26, 2026



Interrogé après la rencontre, Guendouzi a expliqué avoir réagi aux insultes reçues pendant toute la soirée.

« Pendant 90 minutes, même plus avec l’échauffement, ils ont insulté ma famille. »

L’ancien Marseillais a également assumé son attachement à l’OM, expliquant qu’il n’avait « jamais caché » son soutien au club marseillais et qu’il considérait ses célébrations comme de la « taquinerie ».

La fin de match entre l’OL et le Fenerbahçe a été entachée d’échauffourées notamment après les célébrations de Mattéo Guendouzi devant les supporters lyonnais 😕#OLFenerbahçe | #UCL pic.twitter.com/sXTVJaVsRm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 26, 2026

Greenwood a de son côté expliqué que son geste était une manière de remercier Marseille, où il a évolué pendant deux saisons, avant de conclure par un « Allez l’OM ! ».

L’OL doit désormais vendre près de 50 M€

Au-delà de l’élimination sportive, les conséquences pourraient être très lourdes sur le mercato de l’OL. Selon L’Équipe, Lyon devait déjà réaliser environ 25 millions d’euros de ventes même en cas de qualification pour la Ligue des champions. L’élimination face à Fenerbahçe ferait désormais grimper cet objectif à près de 50 millions d’euros afin de respecter le plan financier du club.

La qualification aurait garanti au minimum 23 millions d’euros supplémentaires liés à la participation à la phase de ligue de la C1, sans compter les recettes supérieures de billetterie et de marketing.

Malick Fofana apparaît désormais comme l’un des principaux candidats à un départ, alors que L’Équipe estime que l’OL pourrait devoir céder plusieurs joueurs dans les derniers jours du marché.

Une soirée donc particulièrement douloureuse pour Lyon : élimination de la Ligue des champions, tensions avec Guendouzi et obligation désormais renforcée de vendre avant la clôture du mercato.