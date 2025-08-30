OL – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre l’Olympico ?

L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Un choc déjà très attendu entre deux clubs rivaux, au Groupama Stadium. Voici toutes les informations pratiques pour ne rien manquer de ce rendez-vous.

L’OM, battu lors de la première journée à Rennes (1-0) mais relancé face au Paris FC (5-2), se déplace à Lyon pour confirmer ses ambitions.

En face, l’OL, affaibli cet été par plusieurs départs majeurs, a parfaitement lancé sa saison en s’imposant face à Lens (1-0) puis à Metz (3-0). De quoi rendre cet Olympico particulièrement indécis.

L’OM est prévenu, côté Lyonnais, les défaites de la saison passé on fait mal et il entameront cette rencontre avec un état d’esprit revanchard. “On a perdu deux fois l’Olympico la saison passée. Celui à domicile, en début de saison, a fait très mal. On était à 11 contre 10 et on a fini par perdre à la dernière minute. On devrait vraiment gagner ce match, selon moi, donc on a vraiment envie de prendre notre revanche et gagner dimanche”, a déclaré Corentin Tolisso au micro de Téléfoot.

Horaire et diffusion

👉 Le coup d’envoi du match sera donné dimanche soir à 20h45.

👉 La rencontre sera diffusée en exclusivité sur la nouvelle chaîne de la LFP : Ligue 1+.

👉 Un avant-match spécial sera également proposé pour plonger les spectateurs dans l’ambiance de ce classique du football français.

Comment s’abonner à Ligue 1+ ?

Pour suivre OL-OM et l’ensemble des matchs de Ligue 1, plusieurs options s’offrent aux supporters :

Directement via le site ou l’application Ligue 1+ .

Via certains fournisseurs d’accès à internet .

Via des distributeurs comme DAZN, ou Prime Video

Comment Parier sur le match OL-OM :

Pour parier sur le match OL – OM rendez-vous chez partenaire Premium de l’Olympique de Marseille cotes Parions Sport en Ligne. Vous pourrez découvrir et analyser les cotes et pronos OL-OM.

L’Olympique de Marseille part ainsi favoris des bookmarkers avec une cote de 2,45* pour une victoire de l’OM contre une côte de 2,65* pour un succès lyonnais.

*cotes Parions Sport en Ligne du 29/08/2025 susceptibles d’évoluer

« Parions Sport en Ligne N°1 sur les cotes de l’OM » avec les ML associées (Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 20/5/25 (124 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Netbet.)

Un Olympico déjà capital ?

Si la saison vient juste de démarrer, ce choc pourrait donner de précieuses indications sur les ambitions des deux clubs. L’OL veut confirmer son excellent départ malgré un effectif rajeuni, tandis que l’OM espère enchaîner après un succès convaincant face au Paris FC. D’ici là les deux clubs rivaux auront pet être renforcé leur équipe durant le mercato. Du côté de l’OM le milieu offensif Hamed Junior Traoré (25 ans) arrivé ce jeudi devrait pouvoir faire partie du groupe marseillais.

Le décor est planté : rendez-vous dimanche soir pour un Olympico qui s’annonce électrique.