OL-OM: un dispositif policier doublé pour la rencontre

Après les incidents lors de la première rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais le 29 octobre dernier, le dispositif policier autour de l’Olympico sera doublé ce dimanche soir lors de cette rencontre de la 20e journée de Ligue 1 classée à très haut risque.

La confrontation de ce dimanche entre l’OL et l’OM se disputera sans supporters marseillais. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a publié hier un arrêté visant à interdire le déplacement et la circulation de supporters olympiens dans Lyon et aux abords du Groupama Stadium en raison du précédent incident entre les deux clubs.

Même sans la présence des supporteurs de l’OM, la DNLH a classé ce rendez-vous comptant pour la 20e journée de Ligue 1 à très haut risque, avec une note de 5 sur une échelle de 5 du barème de la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme.

Plus de 350 policiers déployés

Dans un entretien accordé au site Olympique et Lyonnais mercredi dernier, le directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme, s’était confié sur ce dispositif de 350 policiers et gendarmes réquisitionnés pour cette rencontre : « Un spectacle, ce sont des acteurs et des spectateurs. Si c’est en lien avec ce qu’il s’est passé au match aller, je ne vois pas le rapport. Je ne pense pas qu’on puisse endiguer les violences en empêchant les spectateurs de venir voir un match », avait-il déploré.

À noter que les Olympiens arriveront à Lyon dimanche dans la journée à bord d’un bus banalisé et escorté par plusieurs véhicules de police. Des itinéraires bis ont même été discutés pendant les réunions de sécurité.

