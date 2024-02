OL – OM : Un match très spécial pou Aubameyang !

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Pierre-Emerick Aubameyang s’est exprimé sur l’Olympico qui aura lieu ce dimanche soir. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo, le Gabonais confie qu’il s’agit toujours d’un match spécial pour lui !

L’Olympique de Marseille a recruté Pierre Emerick Aubameyang lors du mercato estival. L’attaquant est venu remplacer numériquement et dans l’esprit des supporters Alexis Sanchez, parti librement à l’Inter après la fin de son contrat. Pour le moment, le Gabonais ne réussit pas à faire oublier le Chilien mais a tout de même eu des fulgurances, montrant qu’il peut élever son niveau.

Pour Auba, l’Olympico aura des airs de derby !

En ce début de mois de février, PEA a été interrogé par Prime Vidéo sur la rencontre qui va opposer l’Olympique de Marseille à Lyon. Pour l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne, c’est forcément une rencontre très spéciale ! « Le derby ASSE-OL, bien sûr que c’était chaud, c’était la bagarre, se souvient Aubameyang au micro de Prime Vidéo. C’est là où j’ai commencé à apprendre ce qu’était un derby. A chaque fois que je jouerai contre Lyon, pour moi ce sera comme un derby. En plus ici c’est un Olympico. »

Le match est lancé et le Gabonais est forcément très attendu par les supporters marseillais sur le front de l’attaque. Au match aller, il avait marqué le dernier but marseillais à la 55e minute, signant la victoire 3-0 des siens. A lui de réitérer cette performance !

« En tant que compétiteur, je n’accepte pas de perdre deux fois »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Pierre Sage n’a pas caché son envie de battre le club phocéen, après le revers 3-0 au Vélodrome le 6 décembre dernier. «Ce n’est pas le contexte du match qui doit te demander d’augmenter ton curseur. Les points n’ont pas d’odeur et on doit en gagner le plus possible. Que ce soit face à Marseille ou à un autre adversaire, a confié Sage. Je considère qu’une équipe est meilleure quand elle m’a battu deux fois. En tant que compétiteur je n’accepte pas de perdre deux fois. En tant que coach je n’ai jamais battu Marseille et j’aime bien les premières. Au-delà du résultat et des points qu’on prendra, ce qui m’importe, c’est l’attitude. On se doit d’avoir une attitude dynamique, tournée vers l’avant et ne pas faire en sorte de résister simplement. Je déteste être passif »