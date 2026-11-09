Battu par Brest (2-0) avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais a une nouvelle fois affiché ses limites face à un adversaire regroupé. Le probable futur entraîneur lyonnais Carlos Vicens devra rapidement s’attaquer à l’animation offensive et aux erreurs individuelles.

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L’OL a largement eu la possession au stade Francis-Le Blé, sans parvenir à transformer cette domination en occasions franches. Selon Foot Mercato, les Lyonnais ont construit avec le ballon, mais ont manqué de créativité et d’efficacité dans les derniers mètres, notamment en l’absence de Loïs Openda↗. Cette difficulté est devenue récurrente lorsque l’adversaire choisit de défendre bas et de laisser l’initiative aux Rhodaniens.

Une animation offensive trop prévisible

Jorge Maciel, qui assure actuellement l’intérim, a reconnu que son équipe devait mieux exploiter ses phases de possession. Face à Brest, Ernest Nuamah, limité à une trentaine de minutes, n’a pas suffisamment pesé, tandis que Tolisso et Merah ont été sollicités pour participer à la construction et attaquer la profondeur.

« Par rapport à notre possession, on doit créer beaucoup plus de situations. »

Le technicien portugais a expliqué que l’OL était plus à l’aise lorsque ses adversaires venaient le chercher, comme lors du match contre la Real Sociedad. En revanche, les blocs bas posent davantage de problèmes aux Lyonnais, qui doivent encore améliorer leur coordination dans les derniers mètres pour éviter de devenir prévisibles.

Les erreurs individuelles à corriger

Le futur entraîneur↗ devra aussi s’occuper des approximations qui pénalisent régulièrement l’équipe. À Brest, Dominik Greif a été impliqué dans une mauvaise relance ayant permis aux Bretons d’ouvrir le score, alors que l’OL avait auparavant touché la barre transversale par Keito Nakamura.

« C’est difficile, on leur donne deux buts, ce sont nos erreurs. »

Tanner Tessmann a regretté ces cadeaux offerts à l’adversaire, tandis que Moussa Niakhaté a insisté sur le coût de telles fautes en Ligue 1. Entre une production offensive à fluidifier et des erreurs individuelles à réduire, Carlos Vicens devra donc composer avec plusieurs axes de travail dès sa prise en main annoncée comme probable de l’équipe lyonnaise.