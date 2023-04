Ligue 1 : Le RC Lens et Openda mettent une grosse pression sur l’OM avant le choc face à Lyon

« Un doublé et une passe décisive ornent son bijou. Il avait des jambes de feu, la rage de montrer à son ancien entraîneur à Bruges que son niveau avait explosé. Dès la 1er minute, sur une course à haute intensité, on a senti sa volonté de faire très mal. Son flair lui a permis d’être à la réception d’un contre de Machado et de marquer en deux temps après validation du VAR (1-0, 9e). Il a remis ça sur un centre de Machado pour envoyer le ballon sous la barre (2-0, 16e), son 17e but en L1. Chaque accélération a ouvert l’équipe monégasque, chaque remise pris à revers ses défenseurs (39e). Et comme il était sur son nuage, il est venu chercher le ballon dans le rond central, a résisté à tout avant de servir parfaitement en retrait Thomasson (3-0, 56e). »