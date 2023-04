OL vs OM : Aulas, saison décevante, mercato lyonnais… L’avis d’un spécialiste !

Dans un entretien accordé à FCM, Arnaud Clément, journaliste pour le Progrès revient sur la saison de l’Olympique Lyonnais, sur la réception de l’OM ce dimanche et sur les enjeux de cette fin de saison. Lyon est la meilleure équipe de Ligue 1 sur la phase retour. Que peuvent-ils espérer de la fin de saison ?

« Il se raccroche à cette possibilité de finir 5ème qui paraissait très lointaine. Tolisso nous expliquait que la Coupe de France était le dernier espoir de se qualifier en coupe d’Europe pour le club. Ça veut bien dire qu’ils n’y croyaient plus trop par cette voie-là. Le fait d’être à cinq points de la première place qualificative en coupe d’Europe, ça te laisse en vie. Ils sont encore dans le coup, ils ont eu un coup de boost en cette fin de saison. Il faut faire une série pour espérer aller plus haut. Ce n’est que la troisième série de victoires que tu fais depuis le début de la saison. Cela témoigne bien du manque de régularité de l’OL. »

L’élimination en demi-finale de la Coupe de France contre Nantes a été une grosse déception. Comment a-t-elle été vécu par les supporters ?

Arnaud Clément : « Cela a été très frustrant pour les supporters. Avec le panel d’équipe qu’il restait dans le dernier carré, Lyon pouvait espérer venir à bout des deux derniers tours. Le contenu du match est aussi très décevant. Ils ont cadré leur premier tir à la 87ème minute. Ils ont montré très peu de choses et ce sont fait rentrer dedans pendant tout le match. Nantes était sans doute moins talentueux que Lyon sur le papier mais en voulait beaucoup plus. C’est révélateur des maux de la saison. Pour les supporters, ça a été une vraie claque. Pour beaucoup, cette défaite sonnait le glas de la saison. S’ils arrivent à accrocher cette cinquième place, cela adoucira un peu les choses. Il y aura encore de la rancœur. Il y a une vraie scission. Il y a eu beaucoup de témoignages de protestation contre la direction. Même Jean-Michel Aulas qui a souvent été intouchable a été pris pour cible. »

John Textor a récemment évoqué une restructuration de l’organisme. Qu’est-ce qu’il faut changer à Lyon selon vous ?

Arnaud Clément :« Il y a beaucoup de choses qui sont pointées du doigt par la gouvernance à l’OL. On parle d’une entreprise multisectorielle. On entend souvent que l’OL pense plus à son économie et à son bilan comptable qu’à l’aspect sportif. Je pense que Textor est venu parce que Lyon est l’un des meilleurs modèles économiques de France. Je ne pense pas qu’il veuille changer ce modèle-là. Il y a eu des échos comme quoi Bruno Cheyrou serait dans le viseur. On sent que Jean-Michel Aulas montre les crocs. Il a réaffirmé qu’il resterait le boss pendant encore les trois ans de son contrat. C’est lui qui aura la main sur les opérations. Il faudrait que Textor amène un peu de clarté et montre dans quelle direction il souhaite aller. Du sportif à la cellule de recrutement, il y a énormément à faire. Il y a eu quelques bonnes pioches sur le mercato mais ce n’est pas du standing de l’OL. Ils ont le même budget que l’OM et pourtant depuis deux saisons, ils sont en dessous de tout. »

La position de Jean-Michel Aulas est-elle en danger ?

Arnaud Clément :« J’imagine mal Textor mettre 800 millions et ne pas avoir de droit de regard sur la gestion du club. C’est une période charnière qui va arriver dans les mois à venir. Je pense que ça peut bouger. Il y a eu trop de déclarations maladroites de Jean-Michel Aulas. Ça reste au statu quo. Aulas essaye de rassurer sur la qualité de ses relations avec Textor mais c’est peut-être une façade. On est en droit de se poser des questions sur l’avenir d’Aulas. »

On reproche souvent à Laurent Blanc une mauvaise communication. Est-il la bonne personne pour ramener Lyon vers les sommets ?

Arnaud Clément : « Il a une stature qui fait qu’il est très écouté. Les observateurs reconnaissent qu’il bosse et qu’il est dans la bonne direction. Il est exigeant mais il y a tellement de chantiers à Lyon que c’est difficile. Il doit les prendre les uns après les autres. Sa mission ne fait que commencer, elle s’étale sur du long terme. Il n’y a pas eu un énorme changement entre la première et la deuxième partie de saison. Son côté détaché a eu un peu de mal a passé après la demi-finale perdue auprès des supporters. Il a des choix de coaching qui sont parfois discutés. Il n’y a pas eu d’effet radical. En six mois, on ne peut pas s’attendre à des miracles au vu des limites que l’OL a montré lors des trois dernières saisons. »

Un match contre l’OM c’est toujours chaud. Que peut-on attendre de Lyon contre Marseille ?

Arnaud Clément : « Ils ont cette aptitude à embêter les grosses équipes. L’OL perd souvent des points contre les petites équipes. Au match aller, même si Marseille avait dominé dans tous les compartiments de jeu, ce n’est pas non plus une victoire de haute volée. Ils gagnent sur une phase arrêtée. Avec Lyon, on peut s’attendre à tout. Quand ils le souhaitent, ils sont capables de monter leurs niveaux de jeu. Il y a certaines garanties. Ils ont beaucoup plus de difficulté à enchaîner les prestations abouties sur la durée. Sur un match, ils peuvent embêter l’OM. Marseille a un bilan très impressionnant et ils ont la capacité de mettre beaucoup d’intensité dans le jeu. La clé du match sera de savoir si Lyon arrive à répondre à l’engagement proposé par les Marseillais. » Une victoire contre l’OM vaut plus qu’une victoire à Paris

L’OL a plus de difficultés lors des dernières saisons contre l’OM. Ce match est-il primordial pour les Lyonnais ? Est-ce une occasion d’apaiser les tensions avec les supporters ?

Arnaud Clément : « C’est le sens de ce match. Une victoire n’effacerait pas tout, ils ne se rachèteront pas de tous leurs ratés. Une quatrième victoire d’affilée redonnerait de l’espoir aux supporters et permettrait de rester dans le coup pour la 5ème place. Maintenant que Saint-Étienne est en Ligue 2, l’OM est le plus gros rival de Lyon. Une victoire contre Marseille vaut plus qu’une victoire à Paris pour les supporters lyonnais. Il y a une telle rivalité entre les deux villes, entre les supporters, une victoire aurait une saveur très particulière. »

Du côté de Lyon, comment est perçue la saison de l’OM ?