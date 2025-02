Olivier Ntcham : de l’échec à l’OM à la résurrection turque !

Olympien éphémère à 6 reprises lors de la saison 2020-2021, qu’est devenu l’ex-joueur de l’OM Olivier Ntcham ?

Prêté par le Celtic FC en février 2021, le milieu de terrain français Olivier Ntcham rejoint l’Olympique de Marseille pour la seconde moitié de la saison 2020-2021. Cependant, son arrivée tourne immédiatement à l’imbroglio. André Villas-Boas, alors entraîneur de l’OM, déclare en conférence de presse qu’il n’avait pas validé ce transfert et qu’il n’était pas en accord avec la direction sur ce choix. Le coach portugais présente sa démission dans la foulée, ce qui place Ntcham dans une situation délicate dès son arrivée. Sur le terrain, son passage est bref et peu concluant, avec seulement 4 apparitions en Ligue 1 et 2 en Coupe de France, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive. L’OM ne lève pas l’option d’achat et Ntcham retourne au Celtic à l’issue de son prêt.

Un parcours entre le Royaume-Uni et la Turquie

De retour en Écosse, Ntcham n’est pas conserver par les « Bhoys ». En août 2021, il s’engage librement avec Swansea City, club évoluant en Championship anglaise. Durant deux saisons avec le club gallois, il dispute 82 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 12 buts et délivre 6 passes décisives, retrouvant ainsi du temps de jeu et de la confiance.

À l’été 2023, en quête d’un nouveau défi, Ntcham signe un contrat de trois ans avec Samsunspor, club turc alors récemment promu en Süper Lig. Arborant le numéro 10, il devient rapidement un élément majeur de l’équipe. Lors de la saison 2023-2024, il participe à 27 rencontres de championnat et marque 6 buts. Cette saison, l’ancien marseillais cumule déjà 22 apparitions toutes compétitions confondues pour un total de 5 buts et 1 passe décisive.

Chief, come back.

We need you.

You are so much more than that!pic.twitter.com/2bOCoYSrcE@OlivierNtcham — Samsunspor | yirmiocakorg (@yirmiocakorg) February 13, 2025

À 29 ans, Olivier Ntcham semble donc enfin avoir trouvé une certaine stabilité du côté de Samsunspor. Titulaire indiscutable, il enchaîne les bonnes prestations et joue un rôle clé dans l’entrejeu du club turc. Son influence grandissante lui permet également de rester dans les plans de la sélection camerounaise. Reste à voir si cette régularité lui offrira une nouvelle opportunité dans un championnat plus huppé ou s’il choisira de s’inscrire dans la durée en Turquie.

