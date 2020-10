Olympiakos – OM // Les Notes de FCM : Mandanda, meilleur marseillais pour la énième fois cette saison…

Retour en Ligue des Champions de l’Olympique de Marseille et première défaite en phase de poules face à l’Olympiakos de Valbuena (0-1).

Retour sur les prestations individuelles des Marseillais dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 7/10

Le seul à être régulier (positivement) depuis le début de saison…

Encore une fois, Mandanda a fait le nécessaire pour permettre à son équipe d’éventuellement ramener des points avec deux très belles parades sur deux grosses occasions de son ex-partenaire, Mathieu Valbuena (52′, 72′). Il a aussi eu la présence qu’il fallait dans sa surface sur les coups de pieds arrêtés adverses. Puis s’est fait poignarder à la 91’…

H. Sakai : 4/10

Le bon soldat touche peut-être du doigt son seuil de compétences…

Il a encore fait du Sakai, avec de l’activité offensive et défensive (68 ballons touchés) mais a été battu sur deux actions qui aurait pu être décisives. À la 52′, il couvre le hors-jeu sur le départ de Randelovic et ce n’est pas loin d’aboutir à un but adverse (finalement annulé pour un autre hors-jeu). À la 70′, il est dépassé dans la surface par Masouras qui centre vers Valbuena, qui canarde Mandanda. Bref, de la bonne volonté, de la discipline mais des erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau.

Alvaro : 5/10

Ni très bon, ni catastrophique…

Il a défendu avec de bonnes interventions et de moins bonnes. N’a pas forcément cherché à relancer, s’est plutôt bien synchronisé avec Caleta-Car pour jouer la ligne et n’a pas perdu de duels préjudiciable pour son équipe (pas loin tout de même sur corner à la 83′ avec Semedo). En retard sur le but dans les arrêts de jeu.

D. Caleta-Car : 6/10

Le meneur de jeu, par défaut, de l’équipe hier soir…

C’est lui qui a touché le plus de ballons (76), a fait le plus de passes (65) et initié le plus de mouvements grâce à ses transversales (7 longs ballons réussis sur 13) qui semblaient par moment le seul espoir de créer un quelconque décalage. Ce qui devrait être une arme supplémentaire a terminé comme seul recours de l’équipe… Défensivement, il a été solide avec des tirs bloqués (2), des duels gagnés (5) et pas mal de dégagements (7). Il aurait pu sortir plus rapidement sur Mathieu Valbuena en toute fin de match…

J. Amavi : 5/10

Énorme, 90 minutes, coupable dans les arrêts de jeu…

Il avait tout réussi ou presque dans cette rencontre qui semblait s’inscrire dans la lignée de sa très bonne performance contre Bordeaux. 7 duels gagnés, 3 tacles réussis, 3 interceptions et même une balle de but offerte à Thauvin sur un très bon centre (32′). Mais malheureusement après un nouveau duel gagné face à Valbuena dans les arrêts de jeu du match, il se rate sur son contrôle, perd le ballon et quelques secondes plus tard l’Olympiakos ouvre le score. Cruel.

P. Gueye : 6/10

Le (petit) rayon de soleil de la soirée…

L’ancien Havrais a livré une prestation très intéressante dans ce rôle de numéro 6. Il a intercepté pas mal de ballons (4), a fait sentir sa présence dans les duels et fut très correct dans l’utilisation du ballon à l’image de cette excellente passe rapide vers l’avant, vers Benedetto en première période (17′). Il est tout de même coupable sur l’action de la 52′ qui aboutit presque à l’ouverture du score grecque. À revoir à ce poste puisqu’il a apporté du dynamisme dans l’entre-jeu. Remplacé par Kevin Strootman à la 85′.

M. Sanson : 3,5/10

Les matches s’enchaînent et se ressemblent follement pour Sanson…

Il débute bien avec cinq, dix premières minutes de bonne facture où on le voit présent au pressing et jouer vers l’avant. Puis… Comme d’habitude, il a continué à courir mais aussi à perdre des duels, des ballons, à ralentir le jeu. Son utilité est à nouveau devenue énigmatique. Remplacé par Michaël Cuisance à la 77′.

V. Rongier : 4,5/10

Pas mauvais mais s’est éteint au fil du match…

Il a, lui aussi, très bien débuté avec une activité débordante dans toute la largeur du terrain, des ballons récupérés, du pressing puis a reculé… A continué à défendre mais avec un peu plus de déchets dans l’utilisation du ballon. Il a semblé terminer très fatigué, perdant quelques ballons simples pour lui.

F. Thauvin : 4,5/10

Reprochez-lui ce que vous voulez mais le rare danger marseillais vient encore de lui…

Oui, il a eu du déchet et a parfois opté pour la situation individuelle alors qu’il pouvait servir des partenaires mais… C’est encore lui qui se procure deux des rares situations côté OM. Il tente d’abord dans un angle difficile sa « spéciale » (5′) et n’est pas loin de la réussir puis se rate vingt-cinq minutes plus tard à la réception d’un très bon centre d’Amavi (32′). Il sert également très bien Benedetto à la 45′ pour la plus grosse occasion de la partie. Bref, il a créé du danger mais sans réussite. Et à côté, il a eu du déchet, oui. Remplacé à la 82′ par Valère Germain.

D. Benedetto : 2/10

Toujours timide, toujours pas buteur et toujours inquiétant…

Il a une occasion. Une possibilité de changer la face de son match et de sa saison mais le gardien adverse la sort (45′). Rideau. Il n’y a plus rien à voir. 18 ballons touchés en 77 minutes, des remises ratées, des appels dans le vent et une impression de naufrage personnel au niveau de sa confiance qui se confirme… Remplacé par Luis Henrique à la 77′.

D. Payet : 3/10

Jamais un fuoriclasse sur ce match…

Assez libre de ses mouvements, jouant des deux côtés presqu’en meneur de jeu, il a finalement été assez peu influent, jamais bien tranchant dans ses choix de jeu et jamais proche du geste qui fait basculer le match. Il cadre bien un coup franc (34′) qui manque tout de même de puissance et puis c’est tout pour les faits marquants de sa rencontre. Forcément, lorsque son équipe évolue dans sa propre moitié de terrain, ça devient difficile pour lui de briller… Remplacé à la 77′ par Nemanja Radonjic.

LE COACH

André Villas-Boas : 3/10

Retour au système attentiste, ultra-défensif et retour au mauvais résultat malheureusement.

L’éclaircie aperçue face à Bordeaux avec une équipe plus haute, capable de mouvements collectifs n’a pas duré. Même si un pressing a été mis en place en début de match, le retour aux mauvaises habitudes a été rapide pour son équipe. Et s’est confirmé en seconde période avec abandon du pressing au retour des vestiaires.

Cela commence à faire beaucoup de rencontres négatives, peu ou prou, similaires (ennui + contre-performance) depuis le début de saison…