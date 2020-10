[Olympiens] : Le bilan du mercato

La « Génèse » de cet article a plusieurs sources. Tout d’abord les nombreuses réactions plutôt négatives à minuit une le 6 octobre quand les douze coups de la

fin du mercato estival 2020 ont retenti. Ensuite, la réaction ironique d’André Villas Boas en direction de L’Equipe à la suite de la question s’il était satisfait de son mercato. Enfin, il me semble important pour être juste et objectif, ce que les supporteurs ont du mal à être, de rappeler certaines choses.



A peine la fin de la distribution et l’ouverture des cadeaux, l’enfant qui réagit en disant : C’est tout ? Y a rien d’autre ?







Voilà l’image que j’ai eu en lisant vos réaction lundi soir, dès la fin du mercato. Et que dire du vœu pieu du fameux joker, le lendemain ? Attention, je ne dis pas que je n’ai pas été déçu de ne pas voir arriver encore un ou deux joueurs en cette fin de mercato et je sais parfaitement que cette déception générale est parce que nous souhaitons tous le meilleur pour notre club. Mais l’expression sévère de cette déception est parfois dure à lire et surtout assez injuste vis-à-vis du travail fait au club.



En préambule à ce qui va suivre, je tiens à dire avant toute chose que cet article contrairement au titre n’est pas vraiment un bilan du mercato au sens chiffré du terme, d’une part parce qu’on ne connait pas les vrais chiffres et d’autre part parce que juger de la réussite chiffrée d’un mercato avant même la saison jouée et surtout les plus-values ou moins-values sur la revente d’un joueur, c’est un non-sens absolu.



Remettons l’église, la mosquée et la synagogue* au centre du village.



Il est assez marrant de constater comment la mémoire collective humaine ne dépasse pas les 48 heures d’autonomie. Parfois, on atteint même le stade de mémoire de poisson rouge. Il est donc important de se souvenir de certains faits qui ne laissent pas la place au débat. C’est factuel, donc c’est comme ça.



La fin de saison tronquée. Nombreux sont ceux (moi le premier) à avoir oublié que la saison précédente ne s’est pas jouée dans son intégralité. À la suite de l’épidémie mondiale, le championnat français (à tort ou à raison, là n’est pas la question) s’est arrêté fin mars, à la veille d’un Clasico qui ne s’annonçait pas forcément bien pour nos protégés de la traverse de la Martine (à la plage). Il a donc été plus difficile pour les clubs de valoriser leurs actifs joueurs. Par ailleurs, la décision franco-française d’arrêter de jouer, alors que les autres grands championnat, eux, ont décidé de reprendre et d’aller à terme, fait que nos dates de mercato et notre reprise ont eu un décalage avec le reste de l’Europe. De fait, il ne s’est rien passé durant des mois pour finalement s’accélérer fortement les quatre ou cinq derniers jours avant la fermeture du marché.







Dernier fait à rappeler : Tous les journalistes sans exception et tous les spécialistes annonçaient un mercato inexistant pour l’OM, faute de moyen. Je vous épargne ceux qui prédisaient la vente du club, le dépôt de bilan ou la huitième guerre mondiale. Juste ayez l’honnêteté intellectuelle (si tant est que cela soit possible) à un moment donné de la mettre en veilleuse, c’est vraiment usant là. Voilà, le décor est (re)planté, passons maintenant à une tentative d’analyse. Je dis tentative car je suis un piètre amateur et pas un professionnel comme peuvent l’être par exemple Mathieu Grégoire ou Romain Canuti pour ne citer qu’eux. Je n’ai pas la prétention de détenir la vérité, loin de moi cette idée.



*Rayez la mention inutile



Analyse non chiffrée…mais un peu quand même.



Les arrivées et les contrats pro



Avant de rentrer dans l’analyse à proprement parler, il est capital de faire un état des lieux au 30 Juin 2020 et ce même état des lieux au 6 Octobre 2020. Nos dirigeants ayant dû prendre en considération la baisse significative de revenus due au Covid et donc le manque à gagner en redistribution de droits de diffusion et le manque à gagner en billetterie, ce qui pour un club comme l’OM est assez considérable. J’en veux pour preuve que la campagne d’abonnement sur la saison en cours n’a toujours pas été lancée faute de visibilité quant à une sortie prochaine de cette satanée crise sanitaire. Pire encore, la jauge de spectateurs dans un stade comme le Vélodrome est toujours bloquée à 1000 alors qu’il peut en contenir plus de 67 000.



De part sa situation contractuelle, nous avons pu assister le cœur en fête et l’esprit léger et son compte en banque blindé au départ (Libéréééé, Délivirééé…) de Gregory Ser(à rien)tic. Bon vent Gregory et merci pour…rien du coup. Alors, il se peut que tu aies été d’un grand soutien dans le vestiaire et toujours exemplaire, mais ça, nous supporters, ne pouvons pas le savoir. Hélas, aucun de nos amis journalistes précédemment cités ne sont venus t’interroger ou ont interrogé tes coéquipiers sur le sujet et j’avoue que j’aurais aimé savoir. Non, la seule chose qui les a intéressés, c’est que tu avais le même agent qu’un certain Rudi Garcia.



Ensuite pour palier aux problèmes financiers, nos dirigeants ont prolongé Mandanda et Payet afin de faire baisser leurs salaires mensuels et leur garantir un revenu identique ou presque dans la durée. Sans doute que des postes au club leur seront proposés pour intégrer le staff, mais je n’en ai aucune certitude. Il semblerait que des négociations entre le club et Florian Thauvin, à qui il reste une année de contrat et considéré comme une recrue par son entraineur, aient été entamées en vue d’une prolongation.



Au rang des arrivées réelles…mais pas tout à fait, Alvaro Gonzalez qui était prêté la saison dernière, a été définitivement transféré pour un montant qui avoisinerait les 4 millions d’Euros.



Après le départ d’Isaac Lihadji dans des conditions qu’on ne connait pas vraiment encore – instruction en cours – le club a décidé de faire signer à plusieurs de ses jeunes un contrat pro : Nassim Ahmed, Ugo Bertelli, Cheick Souaré, Jorès Rahou et Richecard Richard, âgés de 16 à 20 ans. Leur signature fait suite à celle d’Aaron Kamardin, défenseur central de 18 ans. Arrivant de Dortmund, le défenseur central argentin Leonardo Balerdi fut la vraie première recrue estivale, mais comme il arrive en prêt avec option d’achat, pour le moment il ne coûte rien.



Pape Gueye, milieu de terrain assez polyvalent, arriva lui aussi durant la préparation estivale. Mais comme il arrivait libre, il n’a rien couté.



Autre arrivée, l’arrière gauche japonais Yuto Nagatomo. Libre donc zéro.



Dernier arrivé, le jeune milieu de terrain plutôt offensif et champion d’Europe en titre avec le Bayern de Munich, Michaël Cuisance. Prêt avec option d’achat entre 10 et 18 millions ou quand la fourchette du Head of football se transforme en râteau mis à la presse.



Enfin, arrivé juste avant le jeune attaquant brésilien, qualifié de pépite par Villas Boas, Luis Henrique, qui aurait coûté 8 millions. Ne le connaissant absolument pas autrement que sur des vidéos highlights Youtube, il est quasi impossible de savoir à notre niveau de connaissance, si c’est une bonne affaire ou pas. Seules ses prestations et son rendement ainsi que sa revente éventuelle à terme, nous diront si oui ou non c’était une bonne affaire.



Départs



Bouna Sarr fait partie des départs presque surprise de ce mercato olympien. Pourquoi presque ? Parce que durant le confinement, il s’était exprimé chez nos amis du site LePhocéen et il avait répondu qu’il serait possible qu’il ne soit plus olympien la saison prochaine. Il n’avait pas spécialement envie de partir, mais lorsque le champion d’Europe en titre vient te chercher, est-ce refusable ? Selon la presse, le transfert s’élèverait à 10 millions.



Maxime Lopez est lui aussi parti dans les dernières heures du mercato, en acceptant de prolonger d’une année et de partir en prêt dans le club italien de Sassuolo. Donc, à part l’économie de son salaire, il ne rapporte rien. Quant au montant de la levée d’option d’achat citée par la presse, ça me parait tellement improbable que je ne préfère pas la citer, ce qui ne veut pas dire que c’est impossible.



Le bilan chiffré s’élève donc à une balance positive de 2 millions. Pour un club qui était annoncé au bord de la faillite, ça va, on s’en sort bien.







Le bilan non chiffré :



Il convient maintenant d’essayer d’analyser ligne par ligne les forces en présence du club.



Au poste de gardien, on a les trois mêmes que la saison passée, puisque l’albatros Yohan Pelé a rempilé pour une saison, Simon Ngapandouetnbu est toujours là et Steve Mandanda semble être reparti sur les mêmes bases que la saison dernière.



Défenseurs : Sakai, Caleta-Car, Alvaro, Balerdi, Nagatomo, Amavi, Rocchia, Perrin



Un arrière droit, trois centraux (avec Kamara capable de revenir à son poste de formation) et trois arrières gauche, cela semble déséquilibré. D’ailleurs le club avait un accord avec un jeune arrière droit Danois évoluant à Genk, mais d’après ses dires, le transfert a capoté à la suite d’un revirement des dirigeants du club belge. Et si on en croit son interview, son transfert aurait été de 12 ou 13 millions. Pas mal pour un club qui va déposer le bilan. Bien sûr, j’aurais aimé que ce transfert se réalise, mais avec Rocchia finalement conservé et Nagatomo capable de jouer les deux postes, il convient de ne pas se presser et d’attendre Janvier.



Milieux : Kamara, Rongier, Strootman, Gueye, Sanson, Cuisance, Khaoui



Clairement, sur le papier, le secteur le mieux fourni de notre effectif. Des joueurs polyvalents, techniquement capables de beaucoup de jolies choses, si la mayonnaise prend entre ces joueurs, ça peut vraiment devenir intéressant à voir. Laissons-leur un peu de temps. Et je vous avoue que jusqu’à maintenant les apparitions de Pape Gueye m’ont particulièrement tapé dans l’œil. Mine de rien, Gueye 18 ans, Kamara 19 ans et Cuissance 22 ans, ça fait rêver pour les années à venir. Mais le foot ça ne se joue pas dans les rêves.



Attaquants : Thauvin, Payet, Germain, Radonjic, Benedetto, Luis Henrique



Avec six joueurs cela parait équilibré, malheureusement, il nous manque toujours ce joueur capable de prendre le ballon dos au but et de le conserver permettant au bloc équipe de remonter. Je ne connais pas la vitesse de course de Luis Henrique, mais là aussi, déficit de vitesse dans ce secteur de jeu. Excepté Radonjic, les autres ne sont pas des fusées en vitesse pure. Comme vous, j’aurais préféré une recrue à ce poste. Il y a des joueurs encore sans contrat qui pourraient venir renforcer le groupe, mais faut il prendre quelqu’un pour prendre quelqu’un ? Je suis contre cette idée.



Les attentes



Que faut-il attendre de cet effectif ? Il apparait évident à la vue des six premières journées de Ligue un Uber Eats, que le groupe n’est pas encore prêt physiquement. Et le choix tactique de systématiquement jouer bloc bas contre les équipes Champions League a l’air de fonctionner puisqu’en 6 journées, l’OM a battu Paris chez eux, fait un nul contre Lyon et Lille. J’aurais aimé voir plus de jeu contre Lyon, mais le scénario du match n’a pas été fait pour nous aider. De l’aveu de Villas Boas lors de la conférence de presse de présentation de Mickaël Cuisance, ils essaient d’autres systèmes que le 4 3 3 aligné jusqu’à présent. Peut-être pour donner plus de soutien à Dario Benedetto et permettre de développer un peu plus de jeu de possession. Ne nous mentons pas, l’objectif affiché de cette saison est de retrouver une place dans le top 3 de Ligue 1 afin de retrouver chaque saison la Ligue des champions dans l’optique de pérenniser les importantes rentrées d’argent liées à cette compétition. Et, objectivement, cet effectif n’a rien à envier à Lille, Rennes, Lyon, Nice et Monaco qui devraient être les rivaux pour les places derrière Paris, qui comme tout le monde le sait, sera champion aux alentours de Mars, voir Février si tout se passe bien.



J’ai encore un à priori sur ce que nous avons montré mais je fais confiance à Villas Boas pour faire monter son groupe en régime petit à petit. Nous serons fixés d’ici fin octobre quant aux capacités réelles de cet OM version 2020/2021. Hâte d’y être, pas vous ?





Tacle Glacé