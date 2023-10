OM : club de football où le football est impossible…

La rencontre de FOOTBALL devant opposer l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais ce dimanche 28 novembre 2023 n’aura pas eu lieu. Match reporté à une date ultérieure pour cause d’impossibilité de pratiquer le sport appelé « FOOTBALL » dans le contexte de la soirée…

« L’Olympique de Marseille, c’est un club que j’aimerais tellement entraîner un jour, ça doit être tellement beau mais avant de faire ton travail, il y a tellement d’autres paramètres à gérer là-bas… Ça me parait impossible. » Cette confidence faite « en off« , il y a plusieurs années, par un ancien entraîneur de Ligue 1 résume bien la difficulté de la pratique du FOOTBALL à l’OM. Les évènements de cette saison renforcent cet état de faits. En fait, le FOOTBALL, même retors, avec des campagnes de presse pour critiquer tel ou tel joueur, entraîneur ou style de jeu, même ça, ça ne devient plus possible. Ce n’est plus le sujet.

Cette saison, avant de se déplacer chez l’un des plus beaux clubs du monde (en crise sportive), l’Ajax Amsterdam, il était pratiquement impossible de parler de FOOTBALL. Ça n’intéressait plus personne, ce n’était plus l’Olympique de Marseille. Le FOOTBALL était secondaire, l’Olympique de Marseille était alors « les intrigues de couloir ».

L’OM c’est merveilleux parce que c’est plus que du FOOTBALL mais ce serait bien que ça le reste aussi. Que le FOOTBALL reste la base de tous ces merveilleux, incroyables extra-moments de vie, hors de cette époque dépassionnée et morose que nous vivons. Mais pas que ces merveilleux, incroyables extra-moments de vie déraillent à répétition devenant un monstre ingérable par l’équipe sur le terrain. Empêchant désormais même l’équipe d’entrer sur le terrain.

La préfète et les abrutis…

Ce dimanche, il y avait l’occasion d’enfoncer un peu plus le rival lyonnais dans la crise de FOOTBALL qu’il traverse. Non, c’était trop « FOOTBALL ». Nous aurions aimer faire un point sur la stat lancée par l’ancien président adversaire, Jean-Michel Aulas, sur les matchs entre les deux équipes au Vélodrome. Mais non, impossible !

@OL Fabio , Alexandre , Maxence , Anthony , Corentin , Dejan , Nicolas et tous les autres : En ligue 1 depuis 1999 :25 matchs au Vélodrome 9 victoires , 11 nuls 🙏👍 : La conviction crée l’évidence ♥️💙

Marcel Proust #OLledéclic — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 28, 2023



À la place, nous vous offrons une déclaration de Frédérique Camilleri, préfète de Police des Bouches-du-Rhône : « Lorsqu’on passe des semaines à préparer un match, à discuter, y compris avec les ultras des deux camps, et que derrière, on se dit qu’on pourra assister à un match de foot, il est absolument honteux que ces personnes-là en décident autrement, en dehors du stade. J’aimerais pouvoir dire que cet événement nous a fait prendre conscience : on ne peut plus continuer comme ça. À un moment, il va falloir que chacun se sente concerné, au-delà même des groupes de supporters. Il y a eu du travail commun entre les équipes, des supporters marseillais et lyonnais qui étaient présents aux réunions et ont choisi de se parler. Mais des abrutis en ont décidé autrement à l’extérieur. »

C’est ça l’Olympique de Marseille ce matin. Des abrutis qui en ont décidé autrement. Et des déclarations de préfète.

Mourad Aerts