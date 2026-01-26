Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM 🔥 : Recrues déjà validées ? Medina solide ! Quelle fin de mercato ? Avant match face à Bruges…
OM Actualités

OM 🔥 : Recrues déjà validées ? Medina solide ! Quelle fin de mercato ? Avant match face à Bruges…

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le

Voici le dernier débat Foot Marseille ! Au menu ce lundi : OM – Lens à froid ! L’impact des recrues Timber et Nwaneri… le retour en forme de Medina ! Mais aussi le match de Ligue des Champions Bruges – OM ! 


 

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2026 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823