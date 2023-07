OM 1-0 Waalwijk : Une première, le onze, les changements…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pour son troisième match de préparation face au RKC Waalwijk, l’OM s’est imposé (1-0) grâce à un but de Pape Gueye à la 13 ème minute.

Grâce à son buteur du jour, Pape Gueye, l’OM a remporté son troisième match de préparation face au RKC Waalwijk. Les hommes de Marcelino ont repris leur marche en avant après la défaite (0-1) face au KAS Eupen. Dans ce match, Marcelino a essayé une nouvelle système qui s’est avéré payant, en alignant Pape Gueye avec Aubameyang sur le front de l’attaque en première mi-temps. Le coach Espagnol a également offert à Ismaïla Sarr, ses premières minutes sous le maillot olympien. Pendant ce temps, en l’absence de Lodi, le jeune Emran Soglo continue d’épater dans son couloir gauche et pourrait rapidement devenir une pièce fiable de la rotation de Marcelino à ce poste.

Le onze de départ

Lopez

Clauss Gigot Balerdi Soglo

Rongier Veretout

Sarr Gueye Ounahi

Aubameyang

𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 ⚔️🔥 Voici les 11 joueurs qui débuteront face au RKC Waalwijk ⤵️ #OMRKC pic.twitter.com/3j7dxUExZ5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 27, 2023

Marcelino a une nouvelle fois réalisé un énorme turnover pendant ce match. À la mi-temps, Ngapandouetnbu, Mbemba, Negouay et Kondogbia ont remplacé Lopez, Gigot, Clauss et Veretout. Puis à la 65ème, l’Espagnol a fait une deuxième vague de changement où Touré, Nadir, Guendouzi, Malinovskyi, Van Neck, Vitinha sont respectivement entrés en jeu à la place de Balerdi, Soglo, Veretout, Rongier, Simon N. et Pierre–Emerick Aubameyang.

Sur l’ensemble de la rencontre, les Marseillais ont dominé de la tête et des épaules, sans jamais être réellement mis en danger, même s’ils ont failli se faire surprendre en fin de match. À la 84 ème minute, le jeune gardien belge, Jelle Van Neck a dû réaliser une excellente sortie dans les pieds d’un attaquant hollandais pour maintenir l’OM devant au score.

Score final, 1-0 pour l’OM qui affrontera le Bayer Leverkusen, le 2 août, au stade Vélodrome pour clôturer sa présaison.