OM : Deux retours et toujours un absent dans le groupe face à Clermont !

Igor Tudor a communiqué son groupe pour affronter Clermont Foot ce mercredi. Le coach croate récupère deux joueurs mais toujours un incertain !

Gerson est de retour tout comme Samuel Gigot qui était suspendu ! Malheureusement, c’est Kolasinac qui est absent après un coup reçu face à l’OGC Nice. Le Bosnien était pourtant en conférence de presse ce mardi pour évoquer la rencontre face à Clermont.

#OMCF63 Sead Kolasinac est sorti en 2e période contre Nice après un coup reçu au niveau des côtes lors d’un duel. Hier il était en soins car ressentant toujours une petite douleur. Pas de risque pour le défenseur international de la Bosnie.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) August 31, 2022

Kolasinac, Dieng, Amavi absents du groupe

Amavi ne fait pas partie des plans d’Igor Tudor et ont donc été mis de côté tout comme Dieng. Pour les nouveaux, Issa Kaboré et Eric Bailly sont bien dans le groupe pour leur premier match au Vélodrome ! L’international ivoirien devrait même être titulaire.

Gardiens :

Pau Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs :

Gigot, Tavares, Balerdi, , Clauss, Bailly, Mbemba, Kaboré, Touré, Caleta Car

Milieux de terrain :

Guendouzi, Rongier, Veretout, Gueye, Gerson

Attaquants :

Bakambu, A.Sanchez, Payet, Suarez, Ünder

👥 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 convoqué par le coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 pour la rencontre de ce soir face aux Clermontois ! 👇#OMCF63 ⏳ pic.twitter.com/F5LzfNATsO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2022

Déclarations d’avant-match

« Face à Nice? C’était un bon match, mais à oublier rapidement. Demain, il y a un match important avec le même nombre de points à prendre. J’étais content mais ce n’était qu’un match. Cela donne beaucoup de confiance. A domicile, on a très bien commencé, il faut qu’on répète ce qu’on a fait. Ce n’est pas simple pour les autres équipes avec ce public. Il est important de tout donner, c’est ce qu’on fera face à une équipe qu’on respecte ». Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (18/02/22)

« Cet OM-là est un petit peu plus vertical. Mais sinon il n’est pas très différent de celui de l’an dernier, avec une grosse pression à la perte de balle et l’envie d’avoir un maximum la possession. Ils ont fait un très gros match à Nice. Ils ont été un ton au-dessus, du début à la fin. Sur leurs autres matchs, ils avaient laissé des opportunités. Si c’est le cas contre nous, il faudra être capables de les exploiter. (…) On a l’intention d’essayer de leur poser des problèmes. Après, contre une équipe comme ça, ça dépend aussi d’eux. Mais on ne va pas rester dans nos 20 mètres à attendre de nous faire fusiller. Ce n’est pas notre jeu. On a envie de bien faire et de nous rattraper de notre défaite à Lorient, parce qu’on était capables de mieux faire. On s’est plus fait piéger qu’autre chose. » Pascal Gastien – source : Conférence de presse (18/02/2022)