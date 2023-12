OM : Les Marseillais relancés? GATTUSO, ENFIN un système qui FONCTIONNE ! Le MERCATO d’hiver

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Rendez-vous à 17h30 ce jeudi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Benjamin Courmes, Rayane Benmokrane et nos invités Ludovic Leccese et Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

P1 : Décrassage

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats et classement

Gros débat – L’OM relancé ?

Que peut espérer l’OM d’ici la trêve et la fin de saison au mieux?

Enfin un système de jeu qui tient la route

Le mercato d’hiver – La CAN

P2 : Les paris FCM avec notre partenaire Parions Sport

Attention les paris sportifs peuvent entraîner une addiction et sont interdits au mineurs.

On vous le rappelle à chaque fois qu’on ne joue que ce que l’on est en capacité de perdre, on ne s’enflamme pas.

Si vous êtes parieurs, et supporters de l’OM, c’est chez Parions sport qu’il faut aller.

Fermez toutes les autres applications les meilleures sur l’OM sont chez Parions Sport.

N’oubliez pas que c’est aussi une manière de soutenir FCM, Parions Sport nous soutient.

Donc utilisez le lien avec le code promo FCM pour placer vos paris chez eux et ainsi aider au développement de notre média.

L’avant match Lorient OM

Quel onze de l’OM ?

Retour du système à 3 défenseurs centraux?

Absence longue durée d’Iliman Ndiaye !