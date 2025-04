OM : Quel système ? Quel mercato cet été ? 6 arrivées max ? 25M€ pour Henrique… Murillo en PL ?

Voici le replay du dernier Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h30 ce mardi ! On a parlé du système de jeu pour la saison prochaine, et par conséquent le mercato, les postes… Mais aussi les départ de Henrique, quid de Murillo ? Vous avez fait le programme et vous posé vos questions !

En replay sur Youtube !