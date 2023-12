OM : 3-5-2, avantages et manque. Le duo AUBA-VITINHA ! SARR, grand perdant? BRIGHTON, quel onze?

Rendez-vous à 17h30 ce lundi en direct du studio pour un nouvel opus de Débat Foot Marseille. Nos journalistes sur le plateau sont Nicolas Filhol, Rayane Benmokrane, notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Cyril Astier ! Focus sur l’actu de l’OM et les matchs à venir ! Préparez vos questions pour la FAQ.

Décrassage : Lorient – OM (2-4)

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats et classement

Gros débat : 3-5-2, avantages et manques !

Un système qui convient beaucoup de joueurs… Gattuso toujours hésitant ?

-> décla Gattuso (conf de presse après OMOL) : « Je mets un peu de côté mon égo et mon credo footballistique, a souri l’Italien. On a pensé qu’à trois, on pouvait bien construire de derrière et créer de la supériorité numérique sur les côtés. (…) Si j’étais sûr de gagner tous les matchs en jouant à trois derrière, je jouerais toujours à trois derrière. Mais encore une fois, ça n’a pas été facile de préparer ce match. Au départ, je voyais des visages pas très convaincus. »

Le duo d’attaque Aubameyang / Vitinha

Les latéraux meilleurs comme pistons

Les défenseurs plus à l’aise à 3

Quid des ailiers, surtout Sarr ?

Limites à plusieurs postes, quel recrutement ? Un piston gauche, un attaquant, un défenseur central supplémentaire ?

Les paris FCM

Avant match Brighton – OM

Le dernier onze de De Zerbi

Quel onze pour l’OM ?

Un match nul pour terminer premier !

