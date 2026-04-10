OM : 3-5-2 avec Pavard ? Les probables titulaires face à Metz !

Le moment de vérité approche pour l’Olympique de Marseille. À 6 journées de la fin, les hommes de Habib Beye lancent leur sprint final ce vendredi soir avec la reception du FC Metz !

Actuellement 4e de Ligue 1, l’OM doit se relancer après 2 défaites dans la course à la Ligue des champions. Après avoir perdu face au LOSC et Monaco, l’OM va affronter la lanterne rouge de ligue 1, le FC Metz…

Des absences qui rebattent les cartes

Pour ce rendez-vous crucial, Marseille devra composer avec plusieurs incertitudes. Si Mason Greenwood et Léo Balerdi sont de retour, 3 joueurs vont manquer à l’appel.

Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia manque toujours à l’appel après une blessure à la cuisse contractée à l’entraînement. En défense, en plus d’Aguerd, Egan-Riley est aussi blessé.

🗣️ 3 absents et un gros retour face à Metz#Beye : “L’état du groupe ? Mason (Greenwood) revient, Nayerf Aguerd est en cours de réathlétisation. La blessure de CJ Egan-Riley s’est ajoutée en fin de match. On va devoir palier à cette absence. On a un groupe restreint mais le… pic.twitter.com/108zVvebtJ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 9, 2026

Pour Parier sur le match OM – Metz rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

Le onze de l’OM probable

Dans la continuité du dernier match remporté face à Auxerre, le technicien olympien devrait reconduire un onze très similaire :

Gardien : Rulli

Défense : Pavard, Balerdi, Medina

Milieu : Weah, Timber, Hojbjerg, Paixao

Attaque : Greenwood, Gouiri, Aubameyang